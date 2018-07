Manauscult realiza oficina de facilitação do Prêmio Conexões Culturais

Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos interessados em participar do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, a Prefeitura de Manaus realiza a primeira oficina de facilitação presencial nesta terça-feira (24), às 18h30, no Les Artistes Café Teatro, no Centro Histórico da cidade. O encontro é aberto ao público.

Durante a oficina, o edital será apresentado aos interessados, que poderão pontuar suas dúvidas em relação aos itens do certame e às exigências para a submissão dos seus projetos culturais e artísticos. Os facilitadores da oficina serão o diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Márcio Braz, e a chefe de Divisão e Contratos, Jaqueline Figueiredo.

Essa é a primeira de quatro oficinas de facilitação voltadas à classe artística. Será realizado ainda mais um encontro presencial no dia 7 de agosto, também no Café Teatro, às 14h30, e duas transmissões ao vivo na página do Facebook "Viva Manaus", da Manauscult, nos dias 26/7, das 14h às 15h, e 9/8, das 19h às 20h, durante as quais os interessados poderão enviar suas perguntas pelos comentários.

O Les Artistes Café Teatro fica localizado na avenida Sete de Setembro, 377, Centro. Já a página da Manauscult no Facebook pode ser acessada no link facebook.com/manauscult.

