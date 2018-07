Projeto ‘Roda na Praça’ inicia série de apresentações em Manaus

Amantes do circo e das artes cênicas poderão acompanhar, nos próximos meses, as apresentações do projeto “Roda na Praça”, em diversas zonas da cidade. O projeto é um dos contemplados pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e promete movimentar as praças da cidade com muita animação e alegria, com 12 apresentações gratuitas.

O projeto tem como objetivo promover a arte por meio da união de diversos artistas, como palhaços, atores, bailarinos, músicos e performers, em apresentações em praças públicas da capital.

A idealizadora do projeto, Ana Oliveira, fala sobre o nascimento do “Roda na Praça”. “Esse projeto surgiu na resistência de cultivar o teatro de rua, dessa passagem do chapéu como valorização da arte, do trabalho do artista. Queremos também trazer de volta o público para as praças, levar o circo para mais perto das pessoas, e observamos, ainda, que, quando os artistas estão em exercício constante e sendo valorizados, buscam se especializar em suas técnicas”, contou.

Todas as datas, locais e horários das apresentações do “Roda na Praça” estão disponíveis abaixo.

Programação

28/07 (sábado) - 18h

Local: Praça da Juventude

Endereço: Avenida Autaz Mirim – São José

04/08 (sábado) – 18h

Local: Prosamim – Morro da Liberdade – Parque Residencial Professor Jefferson Peres

Endereço: Rua 24 de Agosto, 904 – Morro da Liberdade

11/08 (sábado) - 18h

Local: Quadra Centro dos Idosos – Casa de São Francisco

Endereço: Rua Valério Botelho de Andrade, 525 – São Francisco

18/08 (sábado) - 20h

Local: Praça da Glória

Endereço: Rua Presidente Dutra, 350-434 – Santo Antônio

25/08 (sábado) - 18h30

Local: Ginásio Nininberg Guerra

Endereço: Rua Esmeralda Santos, s/n - São Jorge

01/09 (sábado) 20h

Local: Centro Municipal de Arte-Educação (CMAE) Aníbal Beça

Endereço: Rua J, s/n – São José Operário

08/09 (sábado) - 18h30

Local: Centro Cultural Pe. Rogério Ruvoletto

Endereço: Rua 7 de maio, s/n – Santa Etelvina

17/09 (sábado) - 16h

Local: Centro Cultural Pe. Pedro Vignola

Endereço: Rua Gandú, 119 – Cidade Nova

06/10 (sábado) - 17h

Local: Parque das Tribos

Endereço: Rua Rio Purús, 702 – Tarumã

13/10 (sábado) – 17h30

Local: CASAI – Cada de Saúde Indígena

Endereço: AM 010 – Km 25

20/10 (sábado) – 18h30

Local: Comunidade Nossa Senhora do Livramento

Endereço: Campo de Futebol Canarinho – Zona Rural

27/10 (sábado) – 18h30

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rio Negro Tarumã Mirim

*Com informações da assessoria

