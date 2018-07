Sandy inicia processo de gravação de novo álbum

Neste fim de semana, Sandy anunciou em seu perfil no Facebook que está praticamente "morando no estúdio" devido a gravação do seu novo álbum. "Estou achando tudo tão lindo. Muito bom trabalhar com o que a gente ama e em que acredita. Não vejo a hora de dividir com vocês", escreveu na rede social.

Em parceria com Thiaguinho, o lançamento está previsto para este semestre e terá turnê nacional a partir de agosto. Após o fim da dupla Sandy & Junior, em 2007, a cantora paulistana estreou seu primeiro disco solo, Manuscrito, em 2010 e não surpreende os fãs com novas músicas desde 2016, quando lançou Meu Canto.

Em 2015, Thiaguinho e Sandy estiveram juntos na reestreia do extinto programa Superstar, da Globo, e cantaram o sucesso Sina, de Djavan.

