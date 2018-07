Estilo 'vintage' é tendência entre arquitetos e decoradores em Manaus

Manaus- Buscar elementos que resgatam a estética de décadas ou séculos atrás é tendência nas decorações contemporâneas. E não pense que utilizar esse recurso pode deixar os ambientes ultrapassados ou com jeito de que o tempo parou por ali. A aposta é adicionar charme ao espaço, com peças que tragam consigo histórias e significados, além de conferir personalidade ao décor.

As decorações vintage, ou retrô - como são conhecidas no mundo da arquitetura - tem o objetivo de trazer ao ambiente uma releitura de essências que remetem a objetos que marcaram épocas. A dinâmica também ganha vida com a paleta de cores certa, móveis produzidos sob medida e iluminação correta.

Em Manaus, o estilo tem tomado conta dos estabelecimentos comerciais e tem sido cada vez mais solicitado por diferentes vertentes de empreendimento. De salões de beleza a restaurantes, o vintage décor tem provado que apesar do resgate ao passado, pode conviver bem com peças de design contemporâneas e criar uma ambientação atemporal.

A arquiteta Mylena Bonfim atua há mais de 15 anos na área e é extremamente adaptável aos projetos que desenvolve em seu escritório, que conferem aos planejamentos sensibilidade e equilíbrio, tornando-os atemporais. Considerada uma profissional 'influencer' no setor, ela conta que o estilo vem ganhando cada vez mais adeptos pela praticidade de montagem e acessibilidade econômica.

"É a criatividade quem vai dar vida ao espaço" | Foto: Divulgação

“O vintage/retro traz para o espaço um mergulho em ligações que as vezes temos inconscientemente com alguns objetos que fizeram parte da nossa infância ou adolescência. Um ambiente com essa decoração geralmente traz um conforto que por vezes nem conseguimos entender o porquê, mas é justamente por essa ligação psicológica que as cores e a montagem despertam em que contempla um espaço vintage”, explica Mylena Bonfim, que acabou de trazer essa essência a um estabelecimento na Zona Sul.

A decoração do bistrô assinada pela profissional, oferece aos clientes um memorial da Belle Époque, percebido pela escolha de cores em tons claros, azulejaria, combinações em preto e branco e tijolinhos crus. O local fica no bairro Vieiralves, na Rua Acre, e insere o público de volta aos tempos áureos da borracha na capital do Amazonas.

Estilo 'vintage décor' toma conta dos ambientes em Manaus | Foto: Divulgação

Acessibilidade Financeira

Provando que é possível produzir um ambiente fiel a proposta vintage/retrô com pouco dinheiro, a também arquiteta manauara Daniela Montani conversou com o EM TEMPO sobre a verdadeira responsável pelo sucesso da proposta: a criatividade.

Móveis pensados e produzidos sob medida, objetos da ‘casa da vovó’, peças de iluminação como lustres e abajur. Os itens podem até parecer mais caros, mas de acordo com Daniela, garimpar as coisas em antiquários da cidade é uma dica válida para a montagem de todos os estilos, principalmente o vintage.

“Hoje em dia a internet é uma ótima opção de busca por esses objetos que constroem decorações. Não precisa de muito dinheiro para compor um ambiente que, por exemplo, seja montado com luzes de pisca-pisca e móveis básicos como cadeiras e mesas clássicas. Na verdade é a criatividade quem vai dar vida ao espaço, a partir das referências claro”, conta Daniela Montani, que também assinou a décor de um salão de beleza todo em estilo retro.

No estabelecimento, a arquiteta brincou com a possibilidade de estampas nas paredes com papéis prontos para colagem, além de resgatar a essência dos anos 50 e 60 com fotografias de divas do cinema, peças mais rebuscadas e cores em tons pastéis. O Studio Retrô fica no Centro Comercial Mundi, localizado na Av. Ephigênio Sales.

