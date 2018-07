Jovens usam a internet como espaço para superação

Manaus- Em uma época onde os espaços na internet tem tomado cada vez mais funções sociais, o EM TEMPO foi conversar com jovens que usam a plataforma digital como válvula de escape para problemas do cotidiano e estruturam novos espaços para debates, com o objetivo de coletivizar diálogos necessários sobre superações de problemas, desconstruções de pensamentos e a expansão de relações.

Sem tabus ao falar sobre a depressão, o cantor amazonense Luke Marcell, de 22 anos, usa a música como ferramenta para levar ao público um campo de comunicação mais aberto sobre a condição psicológica conhecida atualmente como, "a doença do século".

Geralmente desencadeada na adolescência, Luke conta que lidar com a situação é um intenso processo de autoconhecimento.

Luke Marcell decidiu encarar a depressão de frente e aos 15 anos começou a transformar seus poemas em músicas autorais | Foto: Marcely Gomes

“Dos 10 ou 12 anos eu comecei a perceber um estado melancólico que não era normal. Ficava triste com coisas que não faziam sentido e não conseguia explicar o porquê. A busca por isolamento logo bateu à porta. Mas graças a minha mãe nunca precisei chegar ao fundo do poço para entender a gravidade dessa doença e, após diagnosticar esse processo psicológico, passei a escrever poemas como válvula de escape”, conta o músico.

O que antes era sinônimo de tristeza e desânimo, logo virou música e arte. Luke Marcell decidiu encarar a depressão de frente e aos 15 anos começou a transformar seus poemas em músicas autorais. Acompanhado de um violão, hoje o jovem alcança cada vez mais público no Youtube, onde divulga suas músicas e videoclipes, com temáticas de superação e amor à vida.

Reintegrado pela força da escrita associada à música, o cantor se prepara agora para lançar seu repertório musical em mais uma plataforma midiática. Em agosto, Luke lança um EP com 5 músicas autorais inéditas no Spotify.

“É muito importante bater na tecla de que existem profissionais especializados para lidar com esse tipo de condição. O depressivo geralmente acha que ninguém vai entender o que ele está sentindo e por isso não dialoga com os amigos ou a família. Procurar ajuda profissional como psicólogos ou até mesmo psiquiatras é de extrema importância”, conclui o artista, que levanta a bandeira do diálogo sobre o problema como forma de resolução.

No Youtube, a Relações Públicas, alimenta o canal 'Deixa Ela Falar' | Foto: Divulgação

Deixa ela falar

Com cerca de dois meses no ar pelo Youtube, o canal “Deixa ela falar” foi criado pela relações públicas, Anna Beatriz Nobre, de 25 anos, com a função de possibilitar um espaço de debate de mulher para mulher, com uma pitada de bom humor e coração aberto para todos os públicos que quiserem contemplar a dinâmica de comunicação.

A profissional conta que sentiu a necessidade de usar a internet como espaço de diálogo após passar pela experiência da maternidade. Na época a jovem tinha acabado de concluir a graduação e, quando decidiu retornar ao mercado de trabalho após engravidar, percebeu claramente a falta de acessibilidade para mulheres mães no ambiente.

“É surreal perceber a falta de oportunidades que a mulher passa a enfrentar após a maternidade. É surreal que não existam políticas públicas de amparo às mulheres durante esse processo de adaptação psicológica e física que nós passamos. Não existem horários flexíveis, não existem oportunidades que nos contemplem, e a mulher não é respeitada dentro das condições de ser mulher", diz a comunicadora.

Ainda em seu canal, Anna Beatriz fala de assuntos como assédio sexual, relacionamentos abusivos, essência do feminismo, desconstruções de dinâmicas de comportamento machista, maternidade e auto aceitação.

