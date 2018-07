Pequenas blogueiras fazem sucesso nas plataformas digitais em Manaus

Manaus - Quando criança, quem nunca ouviu a pergunta ‘o que você quer ser quando crescer?’. Se antigamente as respostas mais comuns eram ser “jogador de futebol”, “atriz” ou “bailarina”, hoje em dia, a geração dos anos 2000 quer mesmo é estar atualizada com o mundo tecnológico, e a resposta mais frequente é “blogueira” ou “digital influencer”.

A imersão de crianças e adolescentes no mundo das redes sociais tem transformado a relação delas de interação com o mundo. O que ainda é brincadeira para os pequenos tem rendido reconhecimento profissional para eles, e orgulho para os pais.

Em Manaus, a blogueira Yasmin Bonates, de 13 anos, já acumula 54 mil seguidores no Instagram e mais de 2 mil assinantes em seu canal no Youtube. A carreira da amazonense ainda é recente, começou há cerca de três anos, mas o pouco tempo de atuação na internet já rendeu à menina trabalhos nacionais e agenda lotada de compromissos, entre ensaios fotográficos e presenças VIP em eventos.

“Eu fazia ginástica rítmica, mas sempre admirei o mundo da televisão e as consequências profissionais positivas de ser artista. Quando eu tinha 10 anos, conheci uma atriz da novela ‘Chiquititas’, e foi aí que tudo começou. Viramos amigas, e logo depois ela veio para Manaus, e ao postarmos uma foto juntas, o meu número de seguidores disparou, dando abertura a novas oportunidades”, explica a blogueira.

A mãe, Mara Quirino, conta que o sucesso na internet não é motivo para descuido das obrigações escolares e que Yasmin já perdeu trabalhos por entrarem em conflito com o horário das atividades do colégio.

“A internet é um território de extrema liberdade, por isso, enquanto responsável dela, monitoro diariamente os seguidores e o material que alimenta os canais dela”, conta a mãe da influenciadora digital, que pretende ser médica cirurgiã, quando crescer.

Aos 5 anos de idade, a blogueira mirim Sophia Braga rouba a atenção de todos por onde passa. Dona de uma beleza angelical, a pequena começou sua jornada no mundo da moda aos dois anos.

A mãe de Sophia, Renata Braga, conta que ainda grávida criou uma conta no Instagram para compartilhar o crescimento da filha, mas a divulgação das imagens começou a fazer tanto sucesso, que Sophia logo começou a ser convidada para trabalhos de fotografia, e, ao começar a dar os primeiros passos, mostrou desenvoltura nas passarelas.

“Desde bebê, quando íamos comprar roupas, as donas de lojas chamavam ela pra fazer fotos e desfilar as peças infantis que chegavam. Com o passar do tempo, ela foi associando a imagem dela à sua conta no Instagram e, quando começou a falar, ela mesmo pedia para postar as coisas. Com o tempo passando, agora ela se preocupa até com o que não postar”, esclarece a mãe da modelo, que soma pouco mais de 37 mil seguidores e já foi eleita Miss Brasil Baby, no ano passado.

