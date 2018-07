Exposição 'Pelos Ares' apresenta sobrevoos pelos rios do Brasil

Exposição "Pelos Ares" apresenta os sobrevoos do piloto Lu Marini pelos rios do Brasil | Foto: Marcely Gomes

Manaus – Entre os dias 20 de julho e 12 de agosto, a capital amazonense recebe a mostra “Pelos Ares – 8,375 km de Rios”. A exposição é uma seleção de fotos e vídeos do piloto Lu Marini, em quatro anos de produção e sobrevoos por alguns rios do Brasil. A mostra é gratuita e está aberta para visitação de 10h às 21h, no Piso Castanheiras do Manauara Shopping, Zona Centro-Sul de Manaus.

O intuito da exposição, segundo Marini é levar um pouco dos registros feitos em suas expedições e principalmente conscientizar a população sobre o cuidado na preservação dos rios brasileiros, que atualmente vem sendo depreciados com a poluição diária em seus leitos.

Exposição "Pelos Ares" também conta com um simulador de realidade virtual | Foto: Marcely Gomes

Lu Henrique Marini é natural de Itu, em São Paulo, e deu início ao 'Projeto Rios' em 2014, quando sobrevoou um dos rios mais poluídos do Brasil: o rio Tietê. Marini pôde conhecer de perto a poluição e os problemas enfrentados durante a maior seca registrada em setenta anos no local. Mas, não parou por aí, o piloto também sobrevoou os rios São Francisco, Paranapanema, Araguaia e Doce, percorrendo assim um total de 8.375 km de rios.

Recordista Pan Americano, Lu Marini é o único piloto a sobrevoar um vulcão em atividade, fato que ocorreu em 2012, quando sobrevoou a rota dos vulcões no México. "Esse sobrevoo foi algo muito técnico, preciso e, apesar dos perigos, estava preparado tecnicamente, o que, me permitiu um voo perfeito naquela situação", explicou.

Exposição "Pelos Ares" apresenta os sobrevoos feitos pelo piloto Lu Marini | Foto: Marcely Gomes

"Eu colecionei histórias da dona Maria, do Manuel, do João do Facão, de pessoas que cruzaram meu caminho e me emocionaram com suas histórias, ao mesmo tempo em que pude conhecer histórias de pessoas que eu ajudei. Essas pessoas e suas histórias é que fazem valer a pena cada voo, cada aventura e descoberta", contou o piloto.

E você que deseja conhecer um pouco do trabalho de Lu Marini, é só aproveitar, reunir a família e os amigos para visitar a exposição, que também conta com um simulador de realidade virtual, onde cada visitante pode ter a sensação de sobrevoar um dos rios do Brasil e se divertir.

