Fest Pará é destaque do fim de semana em Manaus

Reunir o melhor da música e da culinária paraense em um só lugar. Essa é a proposta do Fest Pará, que ocorre neste sábado (21), a partir das 21h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na Avenida Francisca Mendes, 49, bairro Cidade de Deus.

O evento terá shows de atrações que são referência em toda a Região Norte. Abrindo a noite, o cantor Wendel Silva sobe ao palco da casa para a gravação do seu primeiro DVD. Logo depois, a Banda Sayonara apresenta os seus grandes sucessos. E, para encerrar a festa, a Banda Pinta Cuia interpreta o melhor do brega.

Além disso, haverá um espaço dedicado à gastronomia paraense, onde serão comercializados pratos típicos como tacacá, vatapá, farofa de camarão, pato no tucupi, entre outros.

“Será uma ótima oportunidade para quem quer matar a saudade do Pará ou deseja conhecer um pouco da cultura do estado”, afirma uma das organizadoras do evento, Socorro Albuquerque.

Os ingressos para o evento estão à venda na bilheteria do Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro ao valor de R$ 20 para a pista e R$ 50 para área VIP com chope Rio Negro, água e refrigerante liberados das 22h às 03h. Mais informações através do telefone (92) 9442-9168.

