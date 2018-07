Dia Nacional do Escritor é comemorado em Manaus com evento literário

Manaus - A Associação dos Escritores do Amazonas (ASSEAM) realiza no próximo sábado (28) um evento literário gratuito em alusão ao Dia Nacional do Escritor, comemorado anualmente no dia 25 de julho. A celebração acontece às 9h no auditório do Colégio Martha Falcão, localizado na rua Salvador, nº 455, bairro Adrianópolis, na Zona Sul da cidade.

A abertura da programação do evento fica por conta do acadêmico do curso de direito da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Júlio Lins, que lançará o livro ‘Impeachment – Derrotados pela Lei’ e palestrará sobre o assunto.

No local também haverá exposição e lançamentos de outros livros de escritores amazonenses. Outro forte nome no cenário literário local que estará presente no evento é José Virgílio autor de ‘Trajetórias de glória do Botafogo – Da Amazônia para o Mundo”.

A obra ‘Direito de Expressão – Estudos em Homenagem aos 30 anos da Constituição Cidadão, A Carta da Liberdade’ também deve ser lançado durante a programação.

Outro momento que deve marcar a manhã que comemora o Dia Nacional do Escritor, é a apresentação do poeta Leonardo Mississipe de Souza. Carregando a responsabilidade de ser o Presidente da Associação de Escritores do Amazonas (ASSEAM), o administrador promete encantar o público presente com sensíveis declarações de poemas autorais.

Para encerrar a programação, o grupo de chorinho 'Piolho de Cobra' assume o palco com muita música em instrumentos de corda. Formado pelos músicos Rafael Zavagli, no cavaquinho; Evandro Archanjo, na flauta; Rubens Costa, no pandeiro; Daniel Rosa, no violão de sete cordas; e Paulinho Freitas, na sanfona; o 'Piolho de Cobra' interpreta clássicos de vários compositores, como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, K-Ximbinho, Severino Araújo e Ernesto Nazareth.

O evento é realizado com o apoio da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (ALCEAR), Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA), Academia de Letras e Ciências do Amazonas (ALCAMA), Academia de Letras do Brasil (ALB), Academia de Ciências Contábeis do Amazonas (ACCA), Associação Brasileira dos Escritores e Poetas PanAmazônicos (ABEPPA), Boletim Literário Corte do Solimões, Biblioteca Comunitária Vilma Palheta, Sindicato Rural Patronal de Presidente Figueiredo e Colégio Martha Falcão.

