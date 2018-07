'Dia Tipo' reúne profissionais da comunicação visual em Manaus

Manaus - O 'Dia Tipo' é um encontro de tipografia que surgiu há nove anos em São Paulo como reuniões informais. Com o tempo, o evento cresceu e evoluiu, se transformando em uma conferência para centenas de pessoas ao redor do mundo. Em Manaus, ele acontecerá no mês de agosto, nos dias 17 e 18, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro da capital.

As atividades do evento serão pautadas pelo tema 'descobrimento', de forma que as palestras e workshops tragam técnicas e personalidades que caracterizem os estudos tipográficos. Composto por palestras, debates e workshops, o 'Dia Tipo' reúne tipógrafos, calígrafos, designers, pesquisadores, profissionais de comunicação e demais entusiastas por letras.

Entre o time de peso que contempla o cronograma do encontro, estão nomes como, Almir Pacheco, Emone Peccini, Fábio Hagg, Leo Peccini e Natália Silveira. Os profissionais devem discorrer sobre temas do estudo tipográfico tais quais, A Tipografia na Educação, Semiótica aplicada a Tipos, TypeDesigner, Da Caligrafia ao Tipo, e apresentação de portfólio de letterings.

Oficinas sobre o campo profissional também compõe a programação e serão ministradas durante os dois dias do evento. Estão abertas ao público as possibilidades de especialização em Técnicas de Coloração de Letterings, Criatividade e Técnicas de Coloração, Brush Littering, Urban Style, Monograma – Técnicas, Esboços e Vetorização e Tipos Vernaculares.

As inscrições para participar da programação do 'Dia Tipo' já podem ser feitas pelo site diatipo.com.br, e os valores para efetuar a entrada variam de R$ 25 a R$ 225 reais. As palestras, oficinas e workshops acontecem nos dois dias em turno matutino.



Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones 98437-3837 | 98118-4883 | 98155-9488.

A edição do evento em Manaus acontece nos dias 17 e 18 de agosto | Foto: Reprodução

