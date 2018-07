Galvão Bueno nega aposentadoria em Copas

A afirmação veio em uma entrevista ao canal do YouTube de seu próprio filho. "Você vai parar de narrar?", questionou Luca Bueno, recebendo uma resposta direta: "Não”.

"O que eu disse: faço narrações em Copa do Mundo desde 1974, são 44 anos. Pode ser que essa de França e Croácia tenha sido minha última narração de final de Copa do Mundo. Não sei, provavelmente seja", explicou.

Galvão ainda ressaltou que já possui compromissos agendados em contrato: "Mas, de qualquer forma, quero estar no Catar. Tenho Copa América pra fazer em 2019, tenho Olimpíada pra fazer em 2020. Em 2022 tenho que pensar com calma, não sei o que vou fazer. Tem tanta coisa pra fazer, gente. Posso fazer uma narração ou outra, tem Jornal Nacional, tem programa, isso é uma coisa que vamos resolver, até porque tenho que renovar o contrato pra saber o que vou fazer”.

O locutor ainda esclareceu o discurso feito por Arnaldo César Coelho na final entre França e Croácia. "As pessoas não entendem direito. Quando terminou, o Arnaldo disse que não ia fazer uma outra Copa do Mundo. Não quer dizer que ele estava se aposentando naquele momento”.

"Ele tem todo esse ano de contrato, por exemplo dia 8 de agosto vamos estar juntos, eu ele e o Júnior, Flamengo e Cruzeiro na Libertadores", prosseguiu.

"As pessoas se adiantam. Nem Arnaldo se aposentou agora, nem eu disse que não vou mais fazer Copa do Mundo. Isso é uma coisa que o tempo vai decidir", concluiu.

Na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o narrador chegou a afirmar que aquela havia sido sua última Copa narrada fora do Brasil. Posteriormente, porém, voltou atrás.

