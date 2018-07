Melim participa de luau no Tropical Hotel, em agosto

Formada pelos irmãos Rodrigo, Diogo e Gabriela, a banda Melim se apresenta pela primeira vez em Manaus no dia 25 de agosto, durante o Luau do Tropical, no píer do Tropical Hotel (avenida Coronel Teixeira, 1.320, Tropical Ecoresort Hotel). A estreia oficial do trio aconteceu em rede nacional, no programa “SuperStar”, apresentado por Fernanda Lima, na Rede Globo, no qual bateram recorde, com 93% de aprovação.

O ingresso para o evento, que iniciará às 17h, está disponível pelo site da Alô Ingressos (www.aloingressos.com.br) e nos pontos de vendas nos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e ViaNorte), e custam R$ 65 (meia entrada de primeiro lote para o front stage). O luau contará ainda com um show da banda Jammil e Uma Noites.

Gabriela estreou cantando samba, quando tinha 15 anos. Aos 16, gravou seu primeiro CD, misturando criações próprias com músicas de bambas como Arlindo Cruz. Sem falar nas participações mais que especiais de João Donato e Marcelo D2, que deram aquela força ao trabalho da jovem artista.

Já os gêmeos Diogo e Rodrigo demonstraram interesse pelos instrumentos desde muito pequenos. Estudaram violão, guitarra, piano, bateria, gaita, até acordeom, além das aulas de canto. O primeiro palco, claro, acabou sendo o colégio, onde os irmãos arrebataram os primeiros fãs.

Gabi, Diogo e Rodrigo já tiveram canções lançadas por nomes conhecidos da indústria do entretenimento brasileiro, como Ivete Sangalo e Luan Santana, que juntos fizeram o dueto “Zero a Dez”, sendo que o sertanejo também registrou “Amor de Interior”. Outra dupla consagrada nacionalmente que gravou canções da Melim foi Jorge & Mateus, que fez parceria com Psirico na canção “Outras Flores”, e o grupo de pagode Sorriso Maroto, com “Ela Não É Você”.

Conexão musical

Quem vê os irmãos Melim tocando juntos deve imaginar que eles cresceram fazendo o maior som, transformando a casa em Niterói (no Rio de Janeiro) em um palco permanente, não imagina que Diogo, Rodrigo e Gabi só se conectaram, musicalmente falando, há pouco tempo.

Foi por meio da mistura de reggae, pop, MPB e influências internacionais, o estilo “good vibe” e o vocal harmonioso que o trio conquistou fãs por todo o Brasil. Só faltava um álbum para coroar essa trajetória. Depois de lançar um EP no final do ano passado, a banda Melim gravou o álbum “Meu Abrigo”, com 16 músicas autorais, recentemente lançado pela Universal Music.

Com mais de 300 mil reproduções diárias, a Melim chegou a ficar entre as dez canções mais ouvidas na plataforma digital Spotfy, com “Meu Abrigo”. Outras faixas que chamam a atenção são as românticas “Ouvi Dizer” e “Dois Corações”.

Mas nem só de romance o álbum foi feito, e há faixas mais dançantes, como o reggae de “Confusão” e “Era Pra Ser Outra Canção”, e o flerte com o pop do clima anos 1980 em “Mergulho no Mar”. Músicas como “Apê”, “Viva o Amor”, “Uma Lua”, “Não Demora” e, claro, o hit “Avião de Papel” completam a festa do trio Melim.

