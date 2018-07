Do combate ao crime organizado para os grandes palcos da TV brasileira

A disputa pela nova voz do Brasil iniciou esta semana com a policial militar Júlia Dantas, de 30 anos, sendo a primeira candidata a encarar o desafio e ser aprovada por unanimidade. Já o MasterChef Brasil se despediu do major PM Thiago Gatto, de 35 anos, que deixou o reality como um dos grandes favoritos ao título, segundo os próprios jurados.

Do combate ao crime organizado para os palcos de dois dos grandes programas de televisão na atualidade, os policiais cativaram não só os jurados do “The Voice” (Rede Globo) e do “Masterchef” (Band), mas fãs do país inteiro.

A primeiro-tenente PM Júlia Dantas mora em Fortaleza, no Ceará. Ela abriu a temporada do programa este ano e conseguiu que os quatro jurados do concurso (os cantores Lulu Santos, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Michel Teló) virassem as cadeiras.

Júlia interpretou, em ritmo de bolero, “Começaria Tudo Outra Vez”, um dos clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), de autoria do cantor e compositor Gonzaguinha (morto em 1991).

Segundo o jornalista Fernando Ribeiro, do BloggerFR, a policial atua no Policiamento Ostensivo Geral (POG) do Comando do Policiamento da Fortaleza (CPC), em uma Unidade Integrada de Segurança de Fortaleza (Uniseg). Junto a outros policiais militares, ela ministra aulas de música para crianças e adolescentes, em um projeto voluntário para afastar a juventude das drogas e do crime e, consequentemente, despertar talentos como o seu.

Leia também: Anitta é uma das juradas do The Voice México

Major cozinheiro

A saída do major Thiago Gatto do MasterChef gerou um certo desconforto, não só nos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, como nas duas primeiras finalistas e amigas do major, Eliane Ribeiro e Maria Antonia Russi. Os jurados fizeram questão de reconhecer o talento do major na cozinha, sua trajetória no programa e compromisso com o estudo da culinária. Paola destacou ainda a habilidade de Gatto para temperos diferentes e não queria que ele deixasse o programa. Jacquin concordou, e Fogaça foi às lágrimas, emocionado com a saída do policial e o acompanhou até a saída, uma vez que o candidato ainda estava com a perna imobilizada.

Em entrevista ao Portal da Band, o cozinheiro amador falou sobre a sua saída do programa. “Acho que foi o momento mais tenso da competição até agora. Eu e o Hugo tínhamos 50% de chances de cada um sair”, relembrou Thiago.

A jornalista Maria Luísa de Mello o definiu, em sua matéria no Jornal do Brasil, como um homem de “porte atlético, musculoso, repleto de tatuagens e carinha de mau que escondem um cozinheiro sensível, muito disciplinado e apaixonado pela família”.

Filho de militar, Thiago Gatto nasceu no Rio de Janeiro e há 16 anos é policial. É apaixonado pela profissão, mas se sente muito bem entre frigideiras e panelas.

A paixão pelas panelas é de longa data, conta a jornalista. De acordo com ela, ainda aos sete anos, Thiago se atreveu a preparar uma farofa de ovos. Mas, sem a altura ideal para o fogão, terminou por queimar as sobrancelhas. Anos mais tarde, apelou às receitas na tentativa de conquistar a mulher, Ana Gatto. Foi tiro e queda. Não fisgou pelo estômago apenas Ana, mas também os sogros.

Leia também:

Raul Lemos, ex-MasterChef chega a Manaus para aula show

'Parece suco de laranja velha', diz participante do MasterChef sobre o tucupi