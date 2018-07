Tatá Werneck e Cauã Reymond prometem muita diversão nos cinemas

Manaus - Os cinéfilos em Manaus já podem programar o refrigerante e a pipoca pois essa semana o cinemas da cidade contam com estreias que passeiam entre dramas e comédias nacionais e internacionais. Confira o cronograma das operadoras e reserve o melhor horário e cinema para mergulhar nas ficções.

"Uma Quase Dupla" estreia com Tatá Werneck e Cauã Reymond como protagonistas | Foto: Reprodução

Uma Quase Dupla

Com faixa etária para 12 anos, a produção do diretor Marcus Baldini, apresenta Tatá Werneck e Cauã Reymond na comédia nacional ‘Uma Quase Dupla’ que ganha o destaque de estreia da semana. Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Confira os horários das sessões.

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 14h50; 17h10; 19h30; 21h40;

Manaus Plaza Shopping, Cinépolis – 13h15; 15h30; 17h45; 20h00; 22h20;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 15h15; 17h30; 20h; 22h30;

Sumaúma Park Shopping, UCI – 14h; 16h; 18h05; 20h05; 22h05;

Studio 5, Cinemark – 14h; 16h15; 18h30; 20h45;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 14h; 17h10; 18h40; 21h20;

Manauara Shopping, Playart – 14h30; 15h10; 17h05; 19h10; 21h10; 22h20.

"Todo Dia" tem classificação indicativa de 18 anos | Foto: Reprodução

Todo dia

Ainda em clima de estreia, o gênero drama também chega às telas dos cinemas nesta semana. O filme ‘Todo Dia’ é baseado no aclamado best-seller do The New York Times, de David Levithan. O drama conta a história de Rhiannon, uma garota de 16 anos que se apaixona por uma alma misteriosa chamada “A” que habita um corpo diferente todos os dias. Sentindo uma conexão incomparável, Rhiannon e A trabalham todos os dias para encontrar um ao outro, sem saber o que ou quem o próximo dia irá reservar. Quanto mais os dois se apaixonam, mais as realidades de amar alguém que é uma pessoa diferente a cada 24 horas afeta eles, levando o casal a enfrentar a decisão mais difícil que eles já tiveram que tomar.

Confira os horários das sessões.



Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 22h;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 22h45;

Sumaúma Park Shopping, UCI – 22h20.

"Vingança" conta com a direção de Coralie Fargeat | Foto: Reprodução

Vingança

Outra película que deve sacudir as poltronas nas salas de cinema, é o filme de ação ‘Vingança. Com faixa etária para 18 anos, a diretora Coralie Fargeat conta a história de três empresários que se reúnem anualmente para uma caçada entre amigos no deserto. Quando um deles resolve vir acompanhado de sua amante, as coisas saem do controle e a garota é deixada para morrer em um inferno árido, mas ela não irá descansar enquanto não tiver sua vingança.

A programação será exibida em sessão única diária, a partir desta quinta-feira (19).

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 19h40.