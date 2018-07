Manaus recebe 2ª edição do festival ‘5 minutos em cena’

Manaus - A partir do próximo dia 25 de julho, Manaus recebe a programação do Festival 5 minutos em cena. Com cenas de teatro, dança e circo, as ações acontecem no Ceti Elisa Bessa, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, além do Palácio da Justiça e Teatro Amazonas.

“A expectativa para este ano é super boa. Na edição anterior, conseguimos alcançar, em um dia de evento, 950 pessoas e, nesse ano, com três dias de evento, o número estimado de pessoas é 2.500”, afirma Fábio Moura, diretor geral do evento.

O festival representa uma inovação para o cenário artístico no Norte do Brasil, e tem como objetivo integrar todas as linguagens das Artes Cênicas em um só evento cultural, visando um intercâmbio entre artistas de diferentes áreas.

Programação

25 DE JULHO às 15h: Pocket Festival, com a apresentação de algumas cenas selecionadas e rodas de conversas no CETI Elisa Bessa Freire (Rua Itaúba, s/n – Jorge Teixeira)

26 DE JULHO a partir das 14h: Oficinas de Passinho, Parada de Mão, Danças Urbanas e Teatro de Rua, no Palácio da Justiça e Largo de São Sebastião (Av. Eduardo Ribeiro, 901 – Centro)

27 DE JULHO às 19h: Festival Integral no Teatro Amazonas (Av. Eduardo Ribeiro, Centro); às 21h: Atração musical no Largo São Sebastião

