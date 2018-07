Dupla 'Bruno e Marrone' sobe ao palco do Copacabana nesta sexta (20)

Nesta sexta-feira (20), o Copacabana será palco da festa “De Copo em Copo” com a presença das duplas Bruno & Marrone e George Henrique & Rodrigo. O evento acontece a partir das 22h, na casa de shows localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense.

A venda de ingressos para o show já começou. Os valores são R$ 50 para pista (meia) e R$ 100 (inteira), R$ 100 para front stage (meia) e R$ 200 (inteira). Os pontos de vendas são as unidades da Alô Ingressos instaladas nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e ViaNorte, ou no site www.aloingressos.com.br.

“Choram as Rosas”, “Vai Dar Namoro”, “Quer Casar Comigo?” e a mais nova, “Na Conta da Loucura”, não faltarão no repertório de Bruno e Marrone. Desde 2001, quando estourou o hit “Dormi na Praça”, a dupla não parou de crescer. De lá para cá, os cantores costumam estar no TOP 10 dos artistas mais vendidos e tocados nas rádios brasileiras.

Leia também: Cantor sertanejo Luccas Moura volta a Manaus após turnê na Europa

De 1999 a 2013 Bruno e Marrone foram os artistas que mais tocaram nas rádios de todo o país. São mais de 15 anos no topo das paradas de sucesso. Eles também já gravaram com outros artistas como Cláudia Leitte, Joelma e Marília Mendonça.

Já a dupla George Henrique e Rodrigo é uma das mais novas no mundo musical. Há sete anos eles surgiam com bastante irreverência ao escolher um posto de gasolina como cenário para a gravação do primeiro do DVD. Em 2015, eles receberam os mais badalados nomes da música sertaneja para o DVD – “Ouça com o coração”. Henrique e Juliano, Jorge e Mateus e os padrinhos Bruno e Marrone foram as participações especiais no álbum.

A dupla vem crescendo, se tornando cada vez mais popular e já é dona de um repertório recheado de sucessos, como “De Copo Em Copo”, “Cliente Preferencial” e “Ela Não Me Abandonou”. Em 2017 assinaram contrato com a Universal Music com status de prioridade na companhia. Em 2018 estão lançando o novo DVD denominado “Ao Vivo De Copo Em Copo” com várias modas de boteco.

Serviço

O quê: Festa de Copo Em Copo

Quando: 20 de julho

Onde: Copacabana - Avenida do Turismo, bairro Tarumã

Ingressos: Pista R$ 50 (meia) R$ 100 (inteira); Front Stage R$ 100 (meia) R$ 200 (inteira)

*Com informações da assessoria

Leia mais:

O sertanejo Rodrigo Marim volta a Manaus para show no All Nigth