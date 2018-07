Gustavo Garcia representará o Amazonas no Mister Brasil CNB 2018

Manaus - Para ganhar um concurso de beleza, em uma era onde as desconstruções sociais estão cada vez mais em pauta, é preciso bem mais que atributos físicos. Hoje em dia tais disputas rompem as limitações que impõe padrões de beleza e, aos poucos, vem expandindo a capacidade de comunicação à assuntos que, de fato, tratam sobre belezas coletivas e que mudam o mundo.

Essa foi a aposta do último Mister Amazonas CNB 2018. O advogado Gustavo Garcia (26) foi coroado e recebeu agora a responsabilidade de representar o Amazonas no Mister Brasil CNB 2018, no dia 10 de agosto. Sem intimidade com o mundo da moda, o também atleta de motocross conta que foi convidado a participar do concurso por meio de um convite.

Gustavo Garcia representa o Amazonas no Mister Brasil CNB 2018, em 10 de agosto | Foto: Divulgação/ Alexandre Correa

“Esse ano o Mister Amazonas buscava candidatos que tivessem além de beleza, relações direcionadas a projetos sociais e envolvimento com trabalhos de auxílio a minorias. Já faz uns anos que me envolvo com questões sociais, geralmente associadas a crianças e acho que por isso um dos coordenadores viu em mim potencial e me convidou”, conta Gustavo Garcia.

Ainda de acordo com o novo Mister Amazonas CNB, a experiência da paternidade transformou sua relação com o mundo, por isso sentiu a necessidade de estar mais envolvido com dinâmicas sociais envolvendo crianças.

Gustavo Garcia tem 26 anos e é a primeira vez que participa de um concurso de beleza | Foto: Divulgação/ Alexandre Correa

Desde 2016 o esportista realiza ações voluntárias de cunho filantrópicos como, a corrida social da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e a celebração do Dia das Crianças de forma coletiva no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Segundo Gustavo, o trabalho realizado com crianças planta sementes que germinam no futuro durante o desenvolver delas em suas relações humanas.

A intensa rotina de preparação para manter as medidas, que renderam a Gustavo Garcia o título de um dos homens mais bonito do estado, deve ser redobrada para que o advogado represente a beleza amazonense em sua melhor versão no Mister Brasil CNB 2018. Revezando seu tempo entre consultorias jurídicas, trabalhos sociais e treinamento de motocross, o manauara não sabota sua disciplina de cuidados com o corpo.

O advogado também é conhecido pelo envolvimento com projetos sociais | Foto: Divulgação/ Alexandre Correa

Em entrevista ao EM TEMPO, ele não esconde o sentimento de responsabilidade redobrada em ir defender a coroa, diante da vitória da também amazonense Mayra Dias, atual Miss Brasil Universo 2018.

“A Mayra é linda de dentro pra fora e em cinco minutos de conversa com ela você entende por que ela foi eleita Miss Brasil 2018. O carisma dela é algo contagiante. É claro que a pressão é maior por já termos uma coroa conterrânea, mas acredito que nossos resultados dependem da nossa dedicação e estou indo para o concurso com muita vontade e disciplina para fazer acontecer”, declarou Gustavo, que também atua como fisiculturista.

O concurso Mister Brasil CNB está em sua 14ª edição e esse ano será realizado no dia 10 de Agosto de 2018 no Hotel do Bosque, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O Mister Amazonas CNB 2018 também é atleta de Motocross | Foto: Divulgação/ Alexandre Correa

