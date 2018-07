‘Todas as mulheres deveriam ter um vibrador’, diz atriz Maria Flor

A atriz Maria Flor se despiu de pudores em um ensaio fotográfico para a revista TRIP. Na entrevista, que acompanha o ensaio, a atriz falou sobre assuntos considerados polêmicos, como sexo, masturbação e relação com outras mulheres.

“Ninguém fala sobre a masturbação feminina, é meio que um tabu. Se uma menina fica muito tempo no banheiro, ninguém diz: ‘você tava se masturbando, né?’, como acontece com os meninos”, afirmou. “Todas as mulheres deveriam ter um vibrador, é libertador”, completou.

Maria Flor disse que também já beijou mulheres. Revela ainda que nunca chegou a transar com uma, talvez por falta de oportunidade, segundo ela.

Aos 34 anos, a atriz encara de frente seus questionamentos sobre a maternidade e diz que, hoje, lida melhor com as cobranças internas. “Rejeito a ideia de que as mulheres são obrigadas a ser mães. Ao mesmo tempo, sinto medo de chegar aos 60 e me arrepender”, assume.

Sobre perfeição a atriz diz que já está desencanada. “Parei de me cobrar para ser uma mulher perfeita, gata, sarada, bem-sucedida e em um casamento perfeito. Sei que nunca serei essa pessoa”, finaliza.