Humorista é acusado de racismo por postagem sobre filho de Will Smith

Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Jacaré Banguela, republicou uma foto postada por Will Smith ao lado do filho, no dia da final da Copa do Mundo, e comparou o garoto a um "flanelinha".

"Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da Rua Haddock Lobo dizendo que tava olhando meu carro", escreveu.

Posteriormente, o próprio humorista deletou a publicação e publicou um esclarecimento: "Bem, o que eu fiz tá feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês. Discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto e o debate sempre será livre. Bom dia".

Em resposta a alguns seguidores, continuou abordando o tema: "Falar que o cara tá vestido igual um flanelinha é racismo? Jura mesmo? [...] Tava claramente zuando o fato de que o cara parecia um flanelinha com aquela roupa. Mas enfim, tuíte apagado e seguirão os prints e as acusações por aí".

"Fiz na velocidade que veio. Da mesma cabeça que saem as piadas boas, saem essas. Aconteceu e já apaguei, mas foi tarde demais”. "Bem, assumo a cagada. Novos tempos, novos pensamentos", concluiu, em resposta a uma seguidora.

O humorista já teve passagens na TV em canais como o Comedy Central, o TNT e o Fox Sports, além de manter um canal no YouTube e ser bastante ativo em suas redes sociais. Ficou conhecido no mundo da internet justamente por conta de seu blog, chamado Jacaré Banguela.

