Jornalista amazonense lança livro sobre a Copa do Mundo no Brasil

Manaus - Reunindo fotos, depoimentos, episódios e experiências pessoais, o jornalista amazonense Agnaldo Oliveira Júnior, lança em Manaus o livro “Relatos de uma Copa no Coração da Amazônia”. A obra é um acervo que dialoga sobre a realização do maior evento futebolístico do planeta, a Copa do Mundo FIFA, acontecida em 2014. O livro eterniza histórias que marcaram a edição do mundial que teve a capital amazonense como uma de suas subsedes.

O livro documentário é o único legado literário da época e se apresenta dividido em seis grandes capítulos onde é possível reviver o clima de euforia que tomava conta das ruas da capital durante a realização do evento que ficou marcado para sempre na cabeça dos brasileiros pelo placar de 7X1, que eliminou a seleção brasileira da competição.

As páginas de “Relato de uma Copa no Coração da Amazônia” trazem à tona memórias que tratam sobre a preparação da infraestrutura de Manaus, os emocionantes jogos que aconteceram na cidade, a passagem da taça do mundial, o clima efervescente da torcida que lotava o estádio, e o intercâmbio cultural entre os moradores e turistas que visitaram o estado durante o mundial.

Agnaldo Oliveira Junior foi correspondente do Mundial em Manaus, em 2014 | Foto: Divulgação

A equipe de reportagem do EM TEMPO conversou com o jornalista Agnaldo Oliveira Júnior, que contou sobre o processo criativo da obra literária e a decisão de tirar o escrito da gaveta para apresentar ao mundo.

“Certamente eu acredito que minha obra é um legado histórico para as gerações futuras, afinal, não sabemos quando teremos uma Copa do Mundo realizada mais uma vez na Amazônia. Isso talvez demore décadas. Quero poder proporcionar às pessoas, memórias e relatos sobre o maior evento esportivo do mundo numa capital cercada de florestas por todos os lados. Estou realmente muito feliz por reunir esses contos que devem contemplar estudiosos, leitores, acadêmicos, turistas e torcedores”, explica o jornalista, enquanto contempla as páginas do livro.

O documentário impresso reúne cerca de 80 matérias que foram produzidas por Agnaldo, enquanto cobria como jornalista a Copa do Mundo. Ainda de acordo com o comunicador, o livro foi escrito durante a celebração futebolística mas só terminou de ser editado agora em 2018.

O sucesso do livro que foi lançado no mês de junho foi tanto, que apenas 40 exemplares ainda restam disponíveis para vendas. Concentrando 224 páginas, o livro ainda não pode ser encontrado nas prateleiras das livrarias, mas quem tiver interesse em adquirir o legado literário pode obtê-lo através de contato com o próprio autor, Agnaldo Oliveira Júnior.

Os leitores interessados podem entrar em contato com o jornalista por meio do telefone (92) 99972-9974, disponibilizado pelo profissional. Uma exposição que apresenta ao público o material fotográfico do livro também é a oportunidade de oferecer ao amazonense e aos visitantes um pouco da essência do que a obra apresenta em suas páginas.

O material em fotos fica disponível até o dia 22 de julho no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), localizado na Avenida Joaquim Nabuco - 1286, no Centro de Manaus. As visitações contemplam o público de todas as idades que podem visitar a exposição de 15h às 20h.

A obra pode ser adquirida direto com o autor por meio do telefone 99972-9974 | Foto: Divulgação

