‘Agora é Festa’ reúne 20 mil pessoas na Zona Leste de Manaus

Manaus - Cerca de 20 mil pessoas lotaram o estacionamento do Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, na Zona Leste da cidade, durante o sábado (14), onde aconteceu a 13ª edição do ‘Agora é Festa’. O evento acontece anualmente com o objetivo de estreitar as relações entre o Grupo Raman Neves de Comunicação e o público manauara que vem acompanhando o crescimento da emissora nos últimos anos.

Sacudindo a festa, o evento contou com 5 atrações dividas entre forró, sertanejo universitário, funk e música eletrônica. Esse ano a segurança pública do local foi reforçada pela corporação da Polícia Militar do Amazonas, que contou com efetivo de 5 mil policiais dando assistência ao público. Além da PM/AM, o Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas também assinou a segurança da festa, que levou ao bairro Jorge Teixeira centenas de pessoas entre crianças, jovens e adultos.

Entre as atrações havia bandas de forró, sertanejo universitário, funk e música eletrônica | Foto: Marcely Gomes

A apresentação da 13ª edição do ‘Agora é Festa’ ficou por conta da jornalista Márcia Lasmar, que pelo sexto ano consecutivo aceita com maestria a responsabilidade de dar vida ao evento, fazendo a conexão entre o público e os artistas, direto do palco montado no estacionamento do shopping.

Ao lado da comunicadora, quem também assumiu o microfone durante o espetáculo foi o humorista amazonense Guadalupe de Montserrat. Márcia Lasmar revelou à reportagem do EM TEMPO, a satisfação em poder já ser reconhecida como identidade do ‘Agora é Festa’.

A apresentação do evento ficou por conta da queridíssima Marcia Lasmar, apresentadora, também, do programa Agora | Foto: Marcely Gomes

“Nossa intenção é sair um pouco do estúdio onde geralmente se concentram notícias sobre crimes e violência, e criar com o público um ambiente de festa e diversão, trazendo as pessoas ainda para mais perto da nossa emissora. A gente percebe que após os eventos, os manauaras chegam mais perto da gente, participam mais dos programas e acho que por isso eu já me preparo anualmente para subir nesse palco. É muito gostoso perceber a identificação das pessoas com o nosso trabalho”, declarou a apresentadora do programa ‘Agora’, na Tevê EM TEMPO.

Com a missão de não deixar a peteca cair, o Dj Ítalo Rodrigues recebeu da casa o convite para ser a apresentação oficial da festa durante os intervalos dos shows. O músico conta que no ano passado fez uma participação especial no evento que em 2018 rendeu o reconhecimento de seu trabalho. Ao som de muita música eletrônica e funk, o Dj não escondeu a satisfação em ser o residente do ‘Agora é Festa 2018’.

O DJ Ítalo Rodrigues se apresentou durante os intervalos dos shows | Foto: Marcely Gomes

“Essa noite eu estou muito honrado em poder transmitir a minha mensagem por meio do meu trabalho, e mais do que isso por ter sido reconhecido pela emissora EM TEMPO, em relação a minha música. O Grupo Raman Neves de Comunicação vem estruturando cada vez mais sua credibilidade em Manaus por esse respeito que faz questão de ter com o povo daqui”, disse Ítalo Rodrigues.

Apesar de bandas adultas, o evento também foi um espaço para as crianças, que aos poucos começaram a lotar o local. Ainda em clima de arraial, a festa concentrou playground com inúmeros brinquedos, praça de alimentação com comidas típicas, além de bebidas variadas. O público também foi contemplando com sorteio de brindes entre eletrodomésticos e utensílios de casa.

Publico animado dançou e cantou as músicas que embalaram o Agora é Festa | Foto: Marcely Gomes

Outra atração que balançou as 20 mil pessoas no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, foi o cantor sertanejo Luccas Moura. Expandindo a carreira, o amazonense contou sobre a felicidade de estar atingindo todos os públicos por meio do seu repertório totalmente autoral.



“Hoje é uma noite muito especial porque vou apresentar um repertório todo escrito por mim. Quero agradecer ao SBT por confiar no meu trabalho e dar oportunidade aos artistas locais que fazem um trabalho de extrema qualidade. Em 1 hora de show a ideia é fazer a Zona Leste da cidade não esquecer o nome: Luccas Moura”, completou o cantor sertanejo.

Conscientização

Conscientização sexual também foi uma das tônicas da noite que contou com equipe do Ministério da Saúde realizando testes gratuitos e instantâneos para diagnóstico do vírus HIV. A ação fez parte de uma estratégia da pasta, para conscientizar e diminuir o número de infecções por Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) causadas pela falta de uso de preservativos.

Uma equipe do Ministério da Saúde realizou testes gratuitos e instantâneos para diagnóstico do vírus HIV | Foto: Marcely Gomes

Além dos testes, a dinâmica distribuiu ao público, informações e preservativos masculinos e femininos. A ideia da campanha é que no ano de 2020 pelo menos 20 milhões de brasileiros tenham diagnosticado o vírus em seus organismos, e estejam em tratamento adequado. A equipe de saúde formada por 11 agentes, esteve durante todo o ‘Agora é Festa’ disponibilizando assistência.



“A ideia é fazer um trabalho de formiguinha com as pessoas. Levar até elas informações que destruam os tabus relacionados ao vírus HIV e os modos de detectar e tratar o organismo. O teste sai em 10 minutos e após o resultado, se positivo, a pessoa é direcionada para o tratamento adequado e que funciona de forma gratuita. Hoje em dia o HIV não é mais uma condição de saúde que fecha as portas para as pessoas, e é preciso dialogar sobre isso”, explica a coordenadora do projeto Viva Melhor Sabendo/ Ministério da Saúde, Alcineide Gonçalves.

