Banda Água Cristalina grava o primeiro DVD da carreira em Manaus

Manaus - Durante a segunda edição do Festival Paraense de Música e Gastronomia – atração dos dias 21 e 22 de julho, no Studio 5 Centro de Convenções (Distrito Industrial) –, será gravado o DVD da banda parintinense Água Cristalina.

O evento contará ainda com shows de Nilson Chaves, Banda Sayonara, Nicolas Júnior, Gonzaga Blantez, Fofinho do Arrocha, Ângela Rodrigues e Wanderley Brandão. O festival é realizado pela 2L Produções e Rildo Lessa.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Studio 5 e pelo site www.aloingressos.com.br e custam R$ 20 (primeiro lote), R$ 30 (segundo lote) e R$ 40 (terceiro lote). Há ainda a opção de passaporte antecipado para os dois dias, a R$ 40.



“A ideia do festival sempre foi reunir a comunidade paraense residente no Amazonas e promover a interação desses moradores com toda a sociedade”, comenta o produtor Rildo Lessa.

“E, como a música e a culinária do Pará estão presentes no nosso dia a dia, teriam que ser os ‘ingredientes principais’ nessa mistura. Vai ter música amazônica da melhor qualidade com alguns dos maiores nomes do Amazonas e Pará, comidas típicas, energia e muita descontração porque nos nossos ritmos é o que não falta”.

Leia também: Tico Santa Cruz e ‘Agora é Festa’ são destaques deste fim de semana

A banda Água Cristalina foi formada em 1996, no município amazonense de Parintins. O nome surgiu a partir da contemplação do fim de tarde na cidade, quando os raios do sol brilham sobre as águas do rio Amazonas deixando-as com a aparência de cristais.

A proposta era criar algo novo na cena musical, mas que tivesse cara de forró e se misturasse ao brega. Até então, seu público estava nos beiradões (comunidade ribeirinha) da cidade.

Agora, a Água Cristalina se prepara para gravar seu primeiro DVD. A banda retornou aos palcos em outubro de 2017 e, nessa nova fase, mudou de eletro-ritmo para banda completa com bateria, contrabaixo, guitarra e teclados. Além de novas composições com várias misturas como lambada, xote, rock, zouk e flashback, a banda adquiriu uma nova identidade e tem à frente os vocalistas Karol Castro e Armando Lessa.

“O grupo atual segue com um trabalho independente e deseja reconquistar seu espaço. Sabemos da competitividade do mercado musical, mas estamos trabalhando para nos consolidarmos como uma das bandas de referência no Norte do país e que já foi reconhecida nacionalmente”, explica o cantor Armando Lessa.

“Não custa nada sonhar em reconquistar também o exterior como Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela, países onde o Água tocou. Nosso objetivo é mostrar ao Brasil e o mundo, o som e estilo musical que surgiram em plena selva amazônica para conquistar a todos”.

Músicas como “Água Cristalina”, “Favo de Mel”, “No Balanço do Água”, “Adrenalina no Ar”, entre outras fizeram sucesso e levaram o grupo a uma carreira nacional. Ao todo foram gravados sete CDs e, depois, a banda deu um tempo dos palcos para um período de renovação. Os artistas tomaram rumos diferentes: os irmãos Rayner e Nagair Souza fazem parte do Ministério Água Cristalina. Já os cantores Pit e Ciriane seguem carreiras solo.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Sem Brasil, público festeja final da Copa com shows no Vila da Prata

XIX Festival de Quadrilhas encanta a cidade Santa Isabel do Rio Negro