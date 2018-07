Sem Brasil, público festeja final da Copa com shows no Vila da Prata

Manaus - A Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final da Copa da Rússia 2018, mas nem por isso a competição acabou para os brasileiros. Um exemplo disso é o Arraial da Rua da Copa, que acontece neste domingo (15), a partir das 11h da manhã, na Rua Santa Isabel, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

O local é decorado desde a Copa da Espanha, em 1982, e é reconhecido pela Prefeitura de Manaus como uma das Ruas da Copa do Mundo.

A festa tem início com o jogo da final, entre França e Croácia, que será transmitido em Telão de LED com qualidade de som e imagem digital.

A estrutura conta, ainda, com palco e iluminação disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, por meio de aprovação em edital da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (ManausCult).

Em seguida, após o término da final da Copa 2018, sobem ao palco as bandas “100% Abusado” e “Ostentação do Forró”, cada uma com shows de duas horas.

Além disso, haverá apresentações de danças folclóricas. No local, serão comercializadas comidas típicas regionais e a entrada é gratuita.

Para os moradores da Rua Santa Isabel, a festa marca o encerramento da Copa 2018 no bairro Vila da Prata.

“Trabalhamos por mais de um ano na decoração e nada mais justo que encerramos com chave de ouro com mais um grande evento na Rua Santa Isabel, que é a realização do 'Arraial da Rua da Copa'. Merecemos isso, independente do Brasil não ter chegado à final na Rússia”, destaca um dos organizados do evento, o técnico em radiologia, Carlos Tomé Almeida.

Rua da Copa

Ao todo foram gastos aproximadamente R$ 10 mil na decoração de 200 metros da via com bandeirolas e pinturas no asfalto.

Esta é a segunda copa consecutiva que a Rua Santa Isabel é escolhida pela Prefeitura de Manaus como uma das Ruas da Copa.

Durante os jogos da Seleção Brasileira, o local recebeu em torno de 1,5 mil torcedores em cada dia de transmissão.

