XIX Festival de Quadrilhas encanta a cidade Santa Isabel do Rio Negro

A primeira noite reuniu grupos infantis de quadrilha | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro

Manaus - O clima de arraial também tem tomado conta das cidades no interior do Amazonas. Na última quinta-feira (12) a primeira noite de apresentações do XIX Festival de Quadrilhas Juninas Interbairros do município de Santa Isabel do Rio Negro, reuniu milhares de pessoas que ficaram encantadas com as apresentações de danças folclóricas realizadas no ginásio poliesportivo da cidade.



O município, que fica distante 720 quilômetros da capital Manaus, deu um show de criatividade por meio das performances que concentrou vários quadrilheiros mirins, dando vida ao arraial com muita música, dança e comidas típicas.

A segunda noite encerra do festival com a apresentação de mais quatro grupos de quadrilha | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro

Na primeira noite de apresentações, oito bairros de Santa Isabel do Rio Negro pularam fogueira em divertidas coreografias que exaltam a celebração do período junino e contou com apresentação do cantor Amado Batista.



Nesta sexta-feira (13) acontecem apresentações das quadrilhas oficiais, onde quatro bairros deverão se apresentar. Já no sábado (14) outras quatros quadrilhas encerram o XIX Festival Folclórico da cidade.

Além dos moradores de Santa Isabel do Rio Negro, muitas pessoas de cidades vizinhas fizeram questão de acompanhar a primeira noite de apresentações.

O festival de Quadrilhas de Santa Isabel do Rio Negro é um dos maiores eventos culturais do Rio Negro.

