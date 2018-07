Manaus recebe 2ª Edição da Feira Internacional de Vinhos

2ª Edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia-FIVA | Foto: Divulgação

Manaus - Tradição de consumo milenar em todo o mundo, o vinho vem ganhando vez mais adeptos no Brasil. A produção da bebida tem ganhado espaço e destaque internacional. O Brasil também tem se tornado um dos maiores importadores e consumidores do produto.



Consumir vinho de qualidade possibilita intercâmbio cultural, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e para os apaixonados pela bebida, o prazer de degustar sabores únicos das mais diversas uvas cultivadas por produtores de todos os continentes.

Dentro desse contexto, os empresários Leonardo Felicori, André Ramos e Gizelly Rebêlo estão promovendo a 2ª Edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia-FIVA com o objetivo de promover a cultura da consumação de vinhos na cidade de Manaus, gerando conhecimento, comercialização de vinhos nacionais e importados divulgando o mercado de vinhos no Amazonas.



O evento está confirmado para acontecer nos dias 23 e 24 de agosto, no salão da concessionária Way Jaguar & Land Rover, na avenida Djalma, 3003 Batista-Flores, das 18h às 23h.

Para Leonardo Felicori, um dos organizadores, a 2ª edição da Fiva insere Manaus definitivamente no circuito de eventos e feiras do segmento de vinhos no cenário nacional.



“Não há em Manaus uma agenda fixa desse tipo de evento, então a Fiva consegue reunir produtores nacionais, vinícolas, importadores de grandes marcas e o consumidor final,” afirmou Felicori.

O visitante da Fiva contará com circuito de degustação com mais de 25 expositores, o participante receberá um kit que inclui além da degustação de mais de 250 rótulos de vinhos, crachá, taça oficial do evento, ilhas de frios, pães e pratos quentes para acompanhamento.

O passaporte para diário terá o custo de R$100 por pessoa. Para os donos de restaurantes filiados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e profissionais da área vão ter desconto de 50% no valor para o acesso.

Para o diretor executivo da Freixenet, Fabiano Ruiz, o mercado amazonense representa 5% das vendas nacionais da marca.

“Acreditamos que o hábito de consumo dos espumantes está em constante mudança, deixando de ser consumido apenas em datas festivas, como Natal e Réveillon, para ocasiões mais informais e do dia a dia, para a Freixenet é muito importante estar como expositora mais uma vez na FIVA”, destacou ou diretor.

Além da marca espanhola, Freixenet, estão confirmados Famiglia Valduga, as importadoras: Top Internacional, Domno, La Pastina, Grand Cru, Winebrands, Inovini(Aurora), Bacozon e Zahil.

Além de comercializar e divulgar o mercado de vinhos em Manaus, as empresas expositoras que vão estar na FIVA trarão os seus gerentes regionais, sommeliers e diretores.

Mais informações podem ser viabilizadas nos telefones (92) 98100-0470 / (92) 99175-4893.

Pontos de venda: Restaurante Sabor A Mi Vieiralves e Felicori Gastronomia.

