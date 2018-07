Manauara Shopping divulga atividades de lazer para férias de julho

Manaus – Até o fim do mês, o Manauara Shopping conta com exposições e opções de entretenimento para animar a temporada de férias.

Para a criançada aventureira, a Magic Games tem diversos brinquedos para todas as idades, como montanha russa, brinquedos eletrônicos, vídeo games, piscina de bolinhas e o cinema 5D.

A loja fica localizada no Piso Buriti e o horário de funcionamento das atividades é o mesmo do shopping: de segunda a sábado de 10h às 22h e aos domingos das 14h às 21h.

A programação foi pensada para agradar públicos de todas as idades. “Há atividades para todos os estilos e que agradam a família inteira. Uma ida ao Manauara Shopping durante esse período rende os mais variados tipos de diversão”, afirma o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti.

Aos apaixonados por cinema, está em cartaz no Playarte Manauara alguns filmes que valem a pena serem vistos na telona:

Em “Os Incríveis 2”, a mulher elástica entra em ação para salvar o dia, enquanto o senhor Incrível enfrenta seu maior desafio até agora: cuidar dos problemas de seus três filhos. Para quem gosta de super-heróis a opção é o “Homem-Formiga e a Vespa” e para os fãs de aventura a opção é o filme “Jurassic World – Reino Ameaçado”.

Arena Panini

E até o dia 15 de julho, os visitantes ainda podem aproveitar os últimos dias da Arena Panini para completar seus álbuns de figurinhas do Mundial de Futebol no espaço para trocas, além de brincar com um álbum gigante, mesa de futebol de botão, jogo da memória, bicicletas para a produção de energia e até mesmo uma cabine com turbilhão de ar e “chuva” de figurinhas.

