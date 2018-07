Hotel Transilvânia 3 é o principal destaque da semana nos cinemas

Essa é o segundo filme do herói "Homem Formiga" | Foto: Reprodução

Homem Formiga e a Vespa

Essa semana os cinemas de Manaus receberam a estreia da tão aguardada sequência do herói mais divertido do mundo da ficção. Scott Lang volta mais uma vez as telonas com o filme “Homem Formiga e a Vespa”.

Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang precisa lidar com as consequências de suas escolhas como super-herói e pai. Ainda esforçando-se para equilibrar a vida pessoal com suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é procurado por Hope van Dyne e Dr. Hank Pym para uma nova missão urgente.

Scott deve vestir o traje mais uma vez e aprender a lutar ao lado da Vespa quando o time se reunir para descobrir segredos do passado.

O público deve ficar atendo às operadores de cinema e aos horários de exibição. Confira a baixo:

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 16h- 17h- 18h– 19h- 20h- 21h- 22h;

Manaus Plaza Shopping, Cinépolis – 16h- 17h- 19h- 19h30- 22h;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 19h;

Sumaúma Park Shopping, UCI – 16h10- 17h20- 18h40- 19h20- 19h50- 21h10- 21h50;

Studio 5, Cinemark – 15h30- 17h20- 18h20- 19h15- 20h10- 21h10- 22h;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 15h30- 16h30- 18h20- 19h- 21h30;

Manauara Shopping, Playart – 16h40- 17h50- 19h20- 20h00- 21h30- 22h;

Shopping Via Norte, Cine Araújo – 17h15- 19h30- 21h45;

Grande Circular, Centerplex – 16h30- 18h30- 21h- 21h45;





A animação promete diversão garantida para toda a família | Foto: Reprodução

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

A pré-estreia da semana fica por conta da terceira edição da animação “Hotel Transilvânia 3”. O filme que estreia na quinta-feira (12), é uma produção da Sony Pictures Animation, onde a família de monstros embarca em um cruzeiro monstruosamente luxuoso para que Drac possa tirar merecidas férias após tanto tempo oferecendo férias para todo mundo no hotel.

O zarpar é tranquilo para Drácula e sua turma, e os monstros logo começam a aproveitar de todas as divertidíssimas atrações que o navio tem a oferecer, do vôlei de monstro a excursões exóticas planejadas especialmente para todos colocarem o bronzeado lunar em dia.

Mas as férias do sonho logo se transformam em um pesadelo quando Mavis percebe que Drac está se apaixonando por Ericka; a misteriosa capitã do navio, que guarda um perigoso segredo que pode destruir completamente a vida de todos os monstros.

Os ingressos para a animação devem começar a ser vendidos na manhã de estreia. Confira a lista e não perca essa aventura:

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 13h40- 14h- 16h10- 17h- 18h30- 20h- 20h50;

Manaus Plaza Shopping, Cinépolis – 13h- 14h- 15h15- 16h15- 17h30- 18h30- 20h- 20h45- 22h10;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 13h15- 14h- 15h30- 17h45- 16h45- 19h- 19h30- 20h- 22h15;

Sumaúma Park Shopping, UCI – 13h- 13h20- 15h10- 15h30- 15h50- 17h20- 17h45- 18h- 19h30- 19h50- 20h10- 22h- 22h20;

Manauara Shopping, Playart – 11h50- 12h30- 13h- 14h10- 15h10- 16h30- 17h30- 18h50- 19h30- 20h- 20h30- 21h20;

Grande Circular, Centerplex – 13h00 – 17h00 – 19h15.





A obra nacional dialoga sobre o amadurecimento de mulheres em diferentes posições sociais | Foto: Reprodução

Mulheres Alteradas

¨Também tem filme nacional em cartaz essa semana em Manaus. “Mulheres Alteradas”, apresenta o cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares: Keka (Deborah Secco) enfrenta uma crise no casamento com Dudu. Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian. Leandra sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família e Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira.

Manaus Plaza Shopping, Cinépolis – 13h30- 15h45- 18h- 21h15;



Milleniun Shopping, Cinépolis – 15h45- 18h- 20h15;

Sumaúma Park Shopping, UCI – 16h- 18h- 20h- 22h;

Manauara Shopping, Playart – 17h5- 19h10- 21h20;

