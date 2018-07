Feira traz a Manaus arte e cultura para crianças

Manaus – ‘Cultura e arte como diversão’ é o tema da primeira feira exclusiva para o público infantil em Manaus, que acontece no dia 22 de julho, às 16h no Largo de São Sebastião, Centro da cidade. O evento oferecerá atividades multiculturais de forma lúdica e interativa com os pais.

Além das atividades culturais, na ‘Feirinha’ o público poderá encontrar artesanatos e também se deliciar com as guloseimas e comidinhas dos estandes da área gastronômica.

A ideia do evento pioneiro em Manaus é promover atividades culturais de forma divertida e lúdica exclusivas paras o público infantil, como explica uma das coordenadoras do evento, Camila Duarte. “Sentimos falta de uma feira exclusiva para esse público é que é muito exigente e requer uma atenção redobrada”, explica.

Programação

Teatro, dança e bandas musicais fazem parte da programação recheada da ‘Feirinha’, que promete entreter a garotada no palco principal, de 16h às 21h. Uma das apresentações será da companhia InterARTE e do projeto Roda na Praça.

No dia do evento, durante as apresentações no palco, serão oferecidas várias atividades onde os pais poderão brincar junto com os filhos, como a ‘Estação Tabuleiro’ que será um tabuleiro de Damas gigante, como explica a produtora executiva Gisele Riker.

“Pensamos a ‘Ferinha’ como um lugar onde as crianças possam aprender e se divertir juntos com os pais. A ‘Estação Tabuleiros’ é apenas uma das várias atividades que serão oferecidas no dia evento, serão disponibilizados vários espaços ao longo do Largo de São Sebastião para as crianças brincarem e tudo gratuito”, comenta.

As outras ‘estações’ confirmadas são: estação bolha de sabão; estação movimento, com pula-cordas, bambolês para as crianças brincarem; estação circo, com tecidos acrobáticos; estação pintura, para aguçar a criatividades dos pequenos; estação árvore literária, será promovida pela MVT livraria com intuito de incentivar a leitura infantil; e também estação ambiental, onde a Associação Amigos do Peixe-boi (Ampa) ensinará sobre a conservação da natureza por meio de educação ambiental para os pequenos com a exposição de banners e souvenires.

Artesanato e comidinhas

Para estimular a economia criativa da cidade de Manaus, a Feirinha reuniu vários empreendedores criativos que tem como público alvo o público infantojuvenil.

Serão vários estandes de comidas e guloseimas, como os doces da “Flora Doces”, além de artesanato e mimos para crianças, como pelúcia, laços da “Lacinhos de Lulu”, brinquedos de madeiras feitos à mão da “REarte” e muitos outros.

A empreendedora da REarte, Renilda Dibo fala sobre a importância de participar de eventos como este. "Estamos muito felizes em poder participar da primeira edição da Feirinha e poder mostrar aos jovens e crianças que por meio da arte e do artesanato existe inúmeras possibilidades de criação apenas usando a imaginação, o amor pelas cores e pelo lúdico. Além de estarmos levando produtos totalmente feitos à mão e únicos para toda a família. Tudo feito com muito carinho e especialmente para o público da feirinha, com algumas novidades”, disse.

Realização

A ‘Feirinha’ é uma realização dos alunos finalistas do curso de Pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

De acordo com o coordenador da pós-graduação da UEA, João Fernandes, o curso visa capacitar produtores culturais que atuam na capital amazonense afim de fomentar cada vez mais a economia criativa local por meio eventos e atividades culturais.

“A formação e profissionalização desses novos gestores e produtores culturais possibilitará um novo olhar para as ações culturais do nosso Estado, e isso permite uma nova cadeia econômica que consequentemente gera novos ciclos culturais e assim nossa produção cultural comece a dialogar com os demais Estados brasileiros com mais afinco”, disse o professor, que também é gestor cultural.

Apoio

A ‘Ferinha’ tem o apoio da produtora e Cia de teatro InterARTE, da Artrupe Produções Artísticas, da Criatê Artes&Produções, da Cia de teatro Roda na Praça, além dos blogs de cultura Valoriza Sim e Mapetite Manaus.

*Com informações da assessoria

