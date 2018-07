Festival Gonzagão de Quadrilhas inicia nesta quarta no Sambódromo

Desta quarta-feira (11), até domingo (15), acontece a 3ª edição do Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas do Amazonas, que este ano, pela primeira vez, ocorrerá no Sambódromo, zona Oeste de Manaus, a partir das 19h. O evento, organizado pela União Amazonense de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos (UNAQJ), conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

De acordo com o presidente da união Amazonense de Quadrilhas Juninas, Márcio Oliveira Soares, a mudança do local de realização do evento fez com que a estimativa de público presente crescesse significativamente.

“Estamos animados com a mudança do local para recebermos um público maior nesta edição, garantindo também mais comodidade e segurança. As pessoas recebem as atrações com muita animação e isso nos incentiva a melhorar cada vez mais”, pontuou o presidente.

Leia também: Porão do Alemão completa 20 anos de história

E as novidades não param por aí. Este ano o festival realizará a seletiva para o Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, que acontecerá em Brasília, no Distrito Federal, nos dias 3, 4 e 5 de agosto deste ano. Serão 50 grupos folclóricos que irão disputar entre cinco categorias.

“A ansiedade é grande por parte das danças e seus respectivos bairros que os representam, pois o resultado da campeã é esperado por todos. A disputa será super acirrada e acredito que quem mais vai ganhar será o público que for prestigiar o nosso evento”.

Além das apresentações dos grupos folclóricos que irão competir por vaga no concurso, o festival ainda contará com as tradições de festas juninas, como barracas com comidas típicas e bebidas, além de muitas brincadeiras e parque de diversões para o público. Vale ressaltar que o evento tem entrada gratuita.

SERVIÇO

O quê: Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas do Amazonas

Quando: De 11/7 a 15/7

Onde: Sambódromo de Manaus, avenida Pedro Teixeira, n° 2.565, bairro Dom Pedro, zona Oeste

Entrada gratuita

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Virada Sustentável Manaus será lançada com atividades gratuitas

Cantor Lucas Marcell lança música autoral no Youtube