Wesley Safadão reúne convidados no Garota VIP em agosto, em Manaus

No próximo dia 4, Wesley Safadão volta a Manaus para um show totalmente novo, com a quarta edição do Garota VIP. O evento acontece a partir das 21h30, no sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, 2565, Flores, Zona Centro-Sul da cidade. A festa terá ainda a presença de convidados, como a dupla sertaneja Matheus e Kauan, a cantora Márcia Fellipe e o “gigante” Léo Santana.

Quem não quer perder a festa deve ficar atento pois as vendas dos ingressos já começaram. Para comprar, basta se dirigir a qualquer uma das unidades da Alô Ingressos instaladas nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Via Norte.

Os valores iniciais são R$ 50 para pista (meia), R$ 180 para área VIP (meia) com open bar até as 3h, R$ 400 para camarote stage (meia) com open bar até as 4h. Para quem quiser curtir a festa com amigos também pode adquirir os camarotes do sambódromo no valor de R$ 150 por pessoa. Os espaços são para 25 pessoas e limitados.

O projeto Garota VIP de Wesley Safadão é um dos eventos mais badalados dos últimos tempos. O público que for ao sambódromo no dia 4 de agosto vai poder conferir os novos e antigos sucessos do cantor. Além de um repertório novo, ele também trará para a capital amazonense uma nova roupagem para o show com efeitos e iluminação diferentes das edições anteriores realizadas em Manaus. O que não muda é que, para a alegria dos fãs, Safadão pretende amanhecer com a festa no palco do sambódromo.

Serviço

O quê: Garota VIP

Quando: 4 de agosto

Onde: Sambódromo

Endereço: avenida Pedro Teixeira, 2565, Flores

Horário: a partir das 21h30

Quanto: R$ 50 para pista (meia), R$ 180 para área VIP (meia)

*Com informações da assessoria

