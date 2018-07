Mumuzinho e Dilsinho animam o aniversário do Copacabana

Uma das casas noturnas mais frequentadas de Manaus vai comemorar aniversário com uma grande festa. O Copacabana trará no dia 29 deste mês os pagodeiros de maior sucesso no momento: Dilsinho e Mumuzinho. O espaço fica localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste.

A abertura dos portões será a partir das 16h e os ingressos para pista estão nos valores de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Entrada para front stage custa R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), com entrada diferenciada, acesso à frente do palco, bares e banheiros exclusivos.

O cantor Mumuzinho fez diversos shows de abertura das apresentações de artistas como Belo e Exaltasamba, em 2007. No ano seguinte, foi chamado por Dudu Nobre para ser um dos vocalistas de apoio.

Em 2011 lançou pela internet o CD “Transpirando Amor”, que contou com a faixa "Curto-circuito", grande sucesso nacional. A convite de Zeca Pagodinho, participou da gravação do DVD “Quintal do Pagodinho”. Em 2012, lançou, pelo selo Universal Music, o CD “Dom de Sonhar”, produzido por Bruno Cardoso, Sérgio Júnior e Lelê, integrantes do grupo Sorriso Maroto. O disco inclui hits como "Curto-circuito", "Te amo", "Mande um sinal", "Se eu tivesse o poder" e "Calma". Além de regravações como "Minha Rainha" e a inédita "Dom de sonhar".

Já Dilsinho começou a carreira em 2009 como vocalista do grupo de pagode Para de Kaô, junto com seu primo Daniel e os amigos Gabriel e Marcinho, com o qual lançou a música "Maluca Pirada", que posteriormente se tornaria conhecida na voz de Alexandre Pires. Em 2013, o grupo se desfez e Dilsinho começou a gravação de seu primeiro disco solo, produzido pela dupla Bruno Cardoso e Lelê, integrantes do grupo Sorriso Maroto. Em 4 de fevereiro de 2014 foi lançado seu primeiro álbum homônimo. O primeiro single “Já Que Você Não Me Quer Mais” chegou a ter mais de 20 mil downloads no iTunes em uma semana.

Várias músicas de sua autoria foram gravadas por astros de primeira constelação, como Thiaguinho, Sorriso Maroto e Alexandre Pires, sendo a composição mais famosa o hit “Maluca Pirada”, sucesso na voz de Alexandre Pires ao lado de Mumuzinho.

Serviço

O quê: Aniversário do Copacabana

Quando: 29 de julho

Onde: Copacabana

Endereço: Avenida do Turismo, bairro Tarumã

Quanto: Pista R$ 40 (meia) R$ 80 (inteira), front stage custa R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)

*Com informações da assessoria

