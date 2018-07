Luciana Gimenez defende Jagger e critica Galvão: 'azarado é você'

A apresentadora Luciana Gimenez ficou inconformada com um comentário feito pelo narrador Galvão Bueno, da Globo, durante a transmissão do jogo em que a França venceu a Bélgica em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, sobre a fama de 'pé-frio' do cantor.

"Ô Galvão, azarado é você, que deu azar para o Brasil. Ridículo esse bullying com o pai do meu filho! Quem deu azar ao Brasil? Nós temos que parar de culpar os outros e tomar responsabilidades, não é?", escreveu em seu Twitter.

Lucas, filho que tem com o cantor, publicou alguns stories mostrando outros torcedores brasileiros presentes no estádio: "Galvão Bueno, não estamos torcendo para ninguém, filho. Para de inventar. Eu sou igual você e igual esses que estão aqui. Queria ter assistido ao Brasil, mas não deu".

Em um dos vídeos, chega a apontar para a calça preta que está usando e ironiza: "Ô Galvão, aí, ó: tô de cor da Bélgica". De acordo com a AP, Jagger estava na lista de convidados VIP da FIFA.

