Cantor Luke Marcell lança música autoral no Youtube

O amazonense Luke Marcell lançou esta semana, em seu canal no Youtube, a música ‘Plante o Bem’, primeira canção autoral de sua carreira, que traz a marca do pop contemporâneo, com influências do rock internacional e do reggae, tendências que devem marcar a carreira do cantor.

Luke, que tem apenas 21 anos, conta que começou a compor ainda na adolescência, em uma fase difícil da vida, quando enfrentou a depressão. A música foi a forma encontrada para superar esta fase. “Eu toco violão desde cedo e sempre gostei de escrever. Pensei então que através da música conseguiria expressar os sentimentos que eu não podia explicar com palavras. Deu certo”, disse.

Luke passa a integrar o seleto grupo de jovens músicos autorais que tem surgido na cena artística amazonense e que utilizam as plataformas digitais para a divulgação de seu trabalho. "Hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil chegar até o público. Assim conseguimos mostrar e expandir nosso trabalho".

Além de ‘Plante o Bem’, Lucas tem outras músicas prontas para serem apresentadas ao público. A expectativa é que nos próximos meses seja lançado o primeiro EP da carreira “Ponto de luz na escuridão”, com cinco músicas inéditas, três delas já com clipes em fase de produção. “‘Plante o Bem’ é a primeira música de trabalho, principalmente por trazer uma mensagem muito importante. Os planos para o futuro é continuar trabalhando, amadurecendo esse projeto e transmitindo mensagens positivas por meio de melodias”, finaliza.

Para Wallace Abreu, diretor do videoclipe de "Plante o Bem", o trabalho de Luke acompanha tendências mundiais do meio musical, trazendo ainda inovações e muita personalidade. "Hoje temos no Amazonas uma nova geração de bons compositores, onde se encaixa o Luke, que também possui uma voz forte e marcante", ressalta. "No audiovisual, essa é minha primeira experiência com videoclipe. Fiquei muito feliz com o convite e espero que todos curtam o trabalho", completa.

*Com informações da assessoria

