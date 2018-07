Virada Sustentável Manaus será lançada com atividades gratuitas

A quarta edição da Virada Sustentável Manaus será lançada nesta quinta-feira (12), com programação especial e gratuita para o público, a partir das 17h, no Largo de São Sebastião e na Casa das Artes, no Centro.

O objetivo é mobilizar a população para participar do festival, que será realizado nos dias 28 e 29 de julho, pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria com um Conselho Criativo formado por mais de 40 organizações.

O lançamento traz a temática “Por uma cidade e mundo melhor” e terá atividades como entoação de mantras, meditação e dança circular, das 17h às 18h, no Largo de São Sebastião. Na Casa das Artes, às 19h, haverá a exibição do documentário "Sob a Pata do Boi", uma coprodução do site de jornalismo ambiental ((o))Eco e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). A entrada no local é liberada.

“Vamos reunir as pessoas envolvidas na Virada Sustentável Manaus e convidar o público presente nesses espaços para um momento de reflexão, com intuito de promover integração com a cidade, a consciência individual e coletiva, além do engajamento em prol de um mundo melhor e mais sustentável”, explica a coordenadora da mobilização, Paula Gabriel.

Sobre o festival

A Virada Sustentável Manaus é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições públicas e privadas, que tem a proposta de disseminar uma visão alegre e inspiradora da sustentabilidade.

A quarta edição do festival ocupará diversos pontos da cidade como parques públicos, centros culturais, museus, praças, terminais de ônibus e feiras, com atividades culturais e educativas abertas ao público. A programação completa será disponibilizada no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

*Com informações da assessoria

