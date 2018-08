Garçom pede R$ 30 mil a Fiuk em processo por dano moral

Rio de Janeiro - Um garçom está pedindo R$ 30 mil de indenização em um processo na Justiça após ter sido acusado por Fiuk de ter furtado o celular do ator. Segundo dados do processo, que corre no TR-RJ o episódio ocorreu em 30 de outubro de 2011, quando Fiuk estava hospedado em um hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, junto a uma mulher, e pediu que o funcionário esquentasse sobras de uma refeição e retirasse algumas louças sujas de seu quarto, o que foi feito.

Horas depois, Fiuk teria acusado o garçom de ter furtado um IPhone de seu quarto, utilizando "palavras de baixo calão extremamente ofensivas". Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e houve revista do armário e da mochila do funcionário, sem que o aparelho fosse encontrado. Na sequência, Fiuk não teria pedido desculpas ao funcionário, dando às costas à situação e retornando a seu quarto."

Leia também: Johnny Depp é processado por agredir assistente de produção

Por conta disso, o garçom apresentou uma queixa crime por calúnia contra o ator. Alegou também que passou a ser "preterido pelo hotel" "em razão da acusação infundada" de Fiuk. O advogado do garçom pede uma indenização de, ao menos, R$ 30 mil de Fiuk, citando "dano moral" e a "situação econômica do ofensor e ofendido".



O processo corre desde junho de 2014, mas só foi retomado recentemente, em julho de 2018. O E+ entrou em contato com a assessoria de Fiuk, que afirmou se posicionar só "no momento exato".

Leia mais:

'Enganei a todos' diz atriz sobre nunca ter cantado em Chiquititas

Cantora brasileira faz post revelando ter sofrido assédio e bulimia