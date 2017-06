EM TEMPO traz destaques da agenda cultural neste fim de semana em Manaus

A agenda cultural do EM TEMPO traz o melhor de entretenimento e arte na capital amazonense neste fim de semana. A programação é para todas as idades. Os destaques vão desde o Festival de Cinema Europeu, show para criançada e ainda o arraial “Garagem de Disco Vinil”.

Sexta – feira (02)

Festival de Cinema Europeu

O evento traz para Manaus o tema “Mulheres em Cena” e ocorre simultaneamente em 11 capitais brasileiras, prestigiando filmes europeus dirigidos por mulheres e/ou com abordagens de questões femininas e de igualdade de gênero. Em Manaus, que recebe o Festival pela terceira vez, serão exibidos 14 filmes de nacionalidades diferentes.

A maioria das exibições é de filmes dirigidos por mulheres, como o espanhol “De sua janela a minha” de Paula Ortiz, e o sueco “Belleville Baby” de Mia Engberg, que trazem o olhar feminino por trás das câmeras, perspectiva ainda pouco prestigiada no mundo do cinema. A mostra traz também filmes baseados em histórias de mulheres reais, como da artista dinamarquesa Marie Kroyer e da pensadora alemã Hannah Arendt, inspirando e exemplificando mulheres corajosas, influentes e capazes de superar o preconceito e a supremacia masculina.

O festival ocorre no Teatro Gebes Medeiros, na avenida Eduardo Ribeiro, e vai até o dia 11 de junho. Com dois horários: às 18h30 durante a semana e 17h nos fins de semana. A entrada é gratuita.

“Cantou uma, cantou todas”

Após o sucesso no Frida’s Bar, o show “Cantou uma, cantou todas” volta à cena gratuitamente, nesta sexta-feira (2), às 18h, no Bar do Alex, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 281, Centro. Com irreverência e homenagem às mulheres, o cantor Luso e Lady Parker, personagem do ator Michel Guerrero, animarão a plateia durante três horas com músicas de carreira e sucessos da MPB.

A apresentação será marcada por dois momentos: o primeiro, com músicas do repertório dos artistas; e, o segundo que destacará músicas representando a força e o poder da mulher no cancioneiro brasileiro. A ideia é que tanto os artistas, quanto o público, possam cantar não só uma música de cada diva da MPB presente no show, mas todas as possíveis.

Beatles no Porão

Nesta semana foi comemorado os 50 anos do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, considerado uma das maiores obras musicais dos Beatles. O Porão do Alemão, localizado na Estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, vai receber a banda Black Mersey, tocando os Reis do Iê-Iê-Iê. A banda Fireall vai abrir o evento. O show começa a partir das 23h. O local abre às 18h. Os ingressos estão com preços promocionais. Pista liberada para mulher até às 23h.

Sábado (03)

Quarto Azul

A estreia do espetáculo “Quarto Azul” é neste sábado, dia 3 de junho, às 20h, na sede do Ateliê 23. A montagem ficará em temporada no espaço todos os sábados de junho.

Toda a história de um casal tem, no mínimo, 3 versões: Uma para cada indivíduo do relacionamento e uma versão que ambos contam para os amigos. Assim os personagens Thiago e Luís contam, por meio dos atores André Angeli e Felipe Maya Jatobá, o começo de sua relação, com situações comuns a todos quando há envolvimento sentimental com outra pessoa.

O espetáculo juvenil “Quarto Azul” será apresentado todos os sábados do mês de junho, sempre às 20h, na sede do Ateliê 23, localizada na rua Tapajós, número 166, Centro. O ingresso custa R$ 10 (preço único).

A obra traz um secretário de escritório e um artista independente dialogando com a plateia sobre os clichês do começo de um namoro, como o primeiro encontro, o primeiro beijo, a primeira discussão, a primeira relação sexual, tudo apresentado de forma cômica e romântica. Se enganará quem pensa que será mais um romance. Os diálogos são repletos de problematizações sociais a cerca do indivíduo dentro de uma relação a dois.

Ópera fantasia

Os gigantescos e formidáveis personagens da Ópera Bradesco “Onde vivem os monstros”, do 20° Festival Amazonas de Ópera (FAO), invadem o Teatro Amazonas neste domingo, dia 28 de maio, às 17h. As apresentações são resultados de parceria entre o festival amazonense e o Theatro São Pedro, de São Paulo.

“Onde vivem os monstros” narra a história de Max, um garoto de 5 anos de idade. Cheio de imaginação, mas muito levado. Ele é colocado de castigo em seu quarto após desobedecer à mãe e praticar uma grande travessura. Sozinho, o garoto se volta para o seu próprio universo e se transporta para um reino desconhecido. Encantado, Max parte para a terra dos “Monstros Selvagens”, onde ele é o rei das criaturas.

O espetáculo tem direção musical e regência de Marcelo de Jesus, diretor artístico adjunto do FAO, que conduz a orquestra Amazonas Filarmônica nas apresentações dos dias 27 de maio e 3 e 4 de junho. No dia 28 de maio, a regência será do convidado Pedro Messias, que conduziu a ópera encenada em São Paulo no ano passado.

O elenco do espetáculo tem à frente a soprano Roseane Soares, no papel de Max, e a mezzo-soprano Andreia Souza, no papel de Mama. Os cinco monstros, Tzippy, Moishe, Aaron, Emile e Bernard, terão vozes líricas feitas, respectivamente, pela soprano Isabelle Sabrié, pelo tenor Juremir Vieira, pelo barítono Moisés Rodrigues, e pelos baixos, Murilo Neves e Emanuel Conde.

Domingo (04)

Shows infantis no Parque da Criança

Neste fim de semana, das 14h30 às 19h30, o Parque Cidade da Criança irá contar com diversas atividades de lazer, como o “Show da Luna”, pintura facial, tirolesa e o “Show Musical das princesas”. O parque fica localizado na rua Castro Alves, S/N, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

No domingo (4), a programação inicia às 14h com a “Exposição de Quadrinhos” na Biblioteca, seguida pela Pintura Facial, das 14h30 às 16h, na Praça de Alimentação.

A Tirolesa permanece no horário das 15h às 18h e o “Show Musical das Princesas” vai fazer a alegria da meninada das 17h às 18h, no Teatrinho. Em seguida, será realizada a “Sessão de Fotos com as Princesas” das 18h às 18h30. As “Brincadeiras Populares” vão acontecer das 18h30 às 19h30 no Hall de Entrada. Encerrando a programação deste fim de semana, a sessão do “Cineminha” acontecerá das 18h às 19h30 no Anfiteatro.

Arraial da Garagem do Disco

Essa será a 6ª edição da feira de discos de vinil e produtos criativos que é realizada trimestralmente na Rua 20, Casa 38, Conjunto Vila do Rei, no Bairro Parque 10. Para este evento, serão 15 vendedores de discos de vinil, CDs e DVDs entre sebos (O Alienígena, Edipoeira e Império Antiquário), lojas físicas e virtuais (Sonora Music, Toca do Vinil, Canto do Vinil, Vinil Cult) e vários colecionadores e membros do Clube do Vinil Manaus.

A feira vai continuar com o Espaço Geek e de Produtos Criativos, que dessa vez vai contar com o sebo virtual O Leiturão, vendendo livros e HQs. A loja Biboca, que vende quadros decorativos inspirados na cultura pop e totalmente produzidos por artistas autorais e originais, a FlorAmor (especializada em flores, plantas ornamentais, vasos e decoração), venda de filtros dos sonhos, colares e pulseiras artesanais, além da ART VINIL, com produtos de decoração e relógios feitos com discos de vinil e do jornalista Luiz Otávio, que vai colocar à venda diversos itens de sua coleção pessoal, entre HQs, livros, DVDs de filmes e boxes de séries de tv.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria