Cultura amazonense ganha amparo legal com sanção de Lei

Um importante marco para os artistas amazonenses foi definido na tarde desta terça-feira (4) com a sanção das Leis Municipais de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Manaus, durante cerimônia no Palácio Rio Branco, localizado na avenida 7 de Setembro. A partir de 2018, os produtores de arte locais poderão submeter seus projetos culturais à apreciação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) para obter recursos, por meio de editais de seleção. Antes de passar a vigorar, de fato, no ano que vem, a lei ainda passará pelo processo de regulamentação, no qual a sociedade civil participará propondo possíveis alterações e adequações.

A nova legislação institui a concessão de incentivo fiscal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de empresas que incentivem projetos artísticos e ainda cria o Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult), com a finalidade de implementar um modelo de políticas públicas para o fomento da cultura em Manaus.

De acordo com prefeito interino Marcos Rotta, que sancionou as leis, conceder o incentivo fiscal é uma atitude corajosa diante do cenário de crise. “Tive o privilégio de receber a incumbência do prefeito Arthur Virgílio de fazer avançar a cultura da cidade. Para todos nós, é uma satisfação participar deste momento histórico para a classe artística. Creio que todos nós nos envolveremos cada dia mais com essa questão. Precisamos também fazer o chamamento das lideranças empresariais para levarmos o centro da indústria para que passem a conhecer essa lei, que foi uma atitude corajosa em tempos de crise, apostando no potencial dos artistas da cidade”, declarou.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, o sistema implantado é um avanço significativo.

O cineasta Zeudi Souza avaliou os benefícios para a classe artística da cidade trazidos pela nova legislação. “O fazer artístico de Manaus será equiparado ao que é produzido no restante do país. Essa lei beneficiará muito a nossa cadeia produtiva. A partir dela, o artista conseguirá vislumbrar um processo contínuo para o seu trabalho, aprimorando e fazendo espetáculos e produtos culturais com qualidade para a comunidade manauense, que é um público que ainda necessita consumir mais cultura regional. É um acerto da atual administração”, destacou.

Compositor e cantor, Chico da Silva opina que a lei permitirá resgatar a cultura regional. “É um resgate da nossa cultura. Costumo dizer que a cultura é a mãe da educação. Um povo que possui uma cultura forte é um povo bem-educado. A nossa cultura havia estagnado, mas agora com esse amparo legal, acredito que deverá ser impulsionada. E quem ganha com isso são os artistas, de todas as áreas, da música, das artes plásticas, literatura”, ressaltou.

Kássio Nunes

EM TEMPO