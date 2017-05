Cultura africana é tema de exibição de filmes no Cine-Tarumã

O Cine & Vídeo Tarumã apresenta nesta semana filmes voltados aos costumes, histórias e crenças africanas, além da própria realidade atual. A semana temática “Conhecendo Traços Culturais da África no Cinema” comemora o Dia Mundial da África, no próximo dia 25 de maio, quando, na UFAM, o Departamento de História organiza o I Seminário do Programa Nossa África – Diálogos Africanos: novos objetos, pesquisas e ensino em pesquisas voltadas à cultura africana. O evento começa na terça(23) e encerrará na sexta, dia 26.

Virgem Margarida

No primeiro dia a programação tem início com a apresentação do longa-metragem Virgem Margarida, de 2013, escrito e dirigido pelo brasileiro radicado em Moçambique Licínio Azevedo. O longa conta a história de campos de reeducação (mas parecidos com campos de concentração) no país africano no momento de sua independência (1975), onde prostitutas eram enviadas, após serem retiradas das ruas, para serem transformadas em “novas mulheres”. A atriz Rosa Mario ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa – Cineport em 2014.

A Luz

No dia seguinte, 24, o Cine & Vídeo exibe o filme A Luz, de 1987. Escrito e dirigido por um dos principais nomes do cinema africano, Souleymane Cissé, o longa concedeu pela primeira vez na história do Festival de Cannes um prêmio a um cineasta africano, nesse caso, o Prêmio do Júri. A história é baseada em lendas do povo bambara e mescla fantasia com drama.

Le President

Na sexta-feira, o filme que fecha a programação desta semana é Le Président, de 2013, produção de Camarões, mas não exibido no país pela censura imposta, já que o personagem se parece com o presidente do país. Jean-Pierre Bekolo, que assina a direção e sofreu (e sofre) as restrições, constrói um filme como se fosse um documentário, mas trata-se, na verdade, de um falso filme documentário. O filme narra a fuga do presidente de seu palácio, há 42 anos no poder, exatamente na véspera de uma importante reunião eleitoral.

Projeto Cine & Vídeo Tarumã

O projeto Cine & Vídeo Tarumã é uma atividade de extensão do curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da UFAM. As sessões são gratuitas e acontecem sempre às 12:30h, no Auditório Rio Negro do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), localizado no setor Norte do Campus Universitário.

Com informações da assessoria