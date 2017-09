Culinária do AM é destaque na Semana da Gastronomia em Brasília

A culinária do Amazonas a Brasília foi destaque essa semana durante a Semana da Gastronomia Regional, em Brasília. Pratos amazonenses foram apresentados aos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado nos Restaurantes-Escola do Senac nas duas instituições.

O cardápio foi elaborado pela renomada chef amazonense Maria do Céu Athayde. Entre os pratos que foram servidos estão Salada Crocante de Tambaqui, Costelas de Tambaqui no Tucupi, Parfait de Cupuaçu com Pralinê de Castanha-da-amazônia.

Para o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac AM, José Roberto Tadros, que foi a Brasília prestigiar o evento, a Semana da Gastronomia Regional do Amazonas representa a divulgação da gastronomia regional, com o intuito de incrementar o turismo na região Amazônica e apresentar ao público o trabalho que tem sido realizado pelo Senac AM voltado às suas finalidades e objetivos permanentes no âmbito educacional.

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do Senac e promove a atuação da Instituição nos restaurantes-escola, empresas pedagógicas nas quais os alunos têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão, complementando o conhecimento adquirido em sala de aula.

Na terceira semana de cada mês, um Departamento Regional é convidado para divulgar a gastronomia de seu estado na capital federal.

Gastronomia no Senac

O Senac é referência em cursos do segmento de Gastronomia. A Instituição conta com mais de 570 unidades escolares por todo o País e uma estrutura formada por diversas empresas pedagógicas, entre as quais 17 restaurantes-escola, 13 lanchonetes-escola, cinco confeitarias-escola e dois cafés-escola.

Além disso, no Distrito Federal, o Senac Gastronomia, que administra sete empresas pedagógicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como o Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia, espaço que ajuda a disseminar novas tecnologias educacionais, desenvolve instrutores dos Departamentos Regionais do Senac e forma profissionais de excelência.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

