Cuidados com o veículo podem evitar dor de cabeça e acidentes

Há quem diga que ter um carro é como ter um filho. Se pararmos para pensar, em relação a gastos, cuidados, alimentação e passeios, isso pode ser bem real. Afinal, como uma criança, o seu veículo merece e deve receber a atenção adequada para que ele, um dia, seja trocado, comercializado ou passado para frente, no melhor estado possível.

Por exemplo, da mesma forma que uma criança deve trocar a fralda, o carro também precisa trocar filtros, óleo, os pneus, fazer alinhamento e cuidar da suspensão. Esses são cuidados importantes que se deve ter para manter o automóvel em perfeito funcionamento.



A troca do óleo é recomendada a cada 15 mil quilômetros rodados e o filtro também deve ser trocado logo após a troca de óleo. Um filtro vencido, pode deixar partículas que vão danificar peças como pistões, cilindros, anéis, válvulas e mancais. E, em casos extremos, podem fundir o motor. A suspensão é responsável pela estabilidade do veículo, com o objetivo de absorver, por meio dos seus componentes, todas as irregularidades do solo, por isso ela deve estar sempre em dia.

Pode parecer uma bobagem, mas esses são procedimentos importantes para a vida útil do motor. Os pneus são fundamentais para a segurança em vias públicas e rurais, tanto para estabilizar o desempenho, quanto no momento de usar os freios. Isso contribui diretamente na economia de combustível, em tempos de gasolina a R$4,35) sendo um item que merece sempre toda atenção, inclusive, no alinhamento.

Nessa via de cuidados automotivos, a TS Pneus, situada na Av. Noel Nutels, n° 1762, subsolo 01 – Shopping Sumaúma, zona Norte de Manaus, está oferecendo descontos nesses serviços.

Basta acessar o site CLIQUE AQUI e cuidar da sua criança.

Leia mais:

Moda Plus Size em Manaus: Rara Beleza oferece opções com estilo e qualidade

Lava a Jato em Manaus oferece desconto na lavagem de veículos

Com temáticas diferentes, motel promete tirar casais da rotina em quatro paredes