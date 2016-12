Cuidados com a casa no período de chuvas; confira

O período de chuvas no Amazonas iniciou e para não correr risco de ter problemas com alagações, quedas de árvores e de muros, além de eletrodomésticos queimados, alguns cuidados com a manutenção da casa podem ajudar a evitar transtornos nesta época do ano.

De acordo com o coordenador do curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio, Abraham Bensadon, medidas simples como limpar a calha de água, telhado e ralos, ficar atento a qualquer sinal de rachadura no imóvel, podar as árvores e retirar os eletroeletrônicos da tomada ao sair de casa, podem evitar que algumas situações se tornem uma dor de cabeça sem solução.

O professor ressalta que nem sempre é possível prever quando uma simples chuva vai causar estrago, mas se a manutenção estiver sendo feita corretamente, isso vai contribuir bastante. Ele recomenda que as calhas de água, telhados e ralos sejam limpos a cada dois ou três meses.

Outra orientação é podar as árvores, pois nesse período os ventos são intensos e isso pode causar a queda. Além disso, é preciso se preocupar com qualquer sinal de rachadura no muro ou na residência. O ideal, conforme o professor, é pedir auxílio de um profissional para averiguar cada caso. “Nem todas as rachaduras comprometem o imóvel, mas de qualquer forma o melhor é se prevenir e pedir orientação de quem conhece”, acrescentou.

As infiltrações também devem servir de sinal de alerta de que algo está errado no imóvel. “Se a água não estiver escoando de forma correta, isso, com certeza, vai comprometer a estrutura da residência. Cerâmicas que se soltam e paredes sempre úmidas são algumas situações que podem ocorrer se estiver havendo infiltração”, frisou.

Segundo o professor, a falta de escoamento também causa outros problemas, como, por exemplo, o acúmulo de água e a proliferação do mosquito Aedes aegypiti, causador da Dengue, Chikungunya e Zika vírus.

O professor diz que as fiações elétricas também precisam de cuidados. “Muitos bairros sofrem com as quedas de energia nessa época. Por isso, é recomendável não deixar aparelhos eletrônicos ligados na tomada”, orientou.

Abraham explica que a rede elétrica de muitas casas não foi projetada para suportar a quantidade de aparelhos que as pessoas utilizam no dia a dia, então é sempre bom pedir que um eletricista verifique a situação da residência para evitar, inclusive, o risco de incêndios.

Com informações da assessoria