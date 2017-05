CSU do Parque 10 ganha Academia ao Ar Livre

A academia ao ar livre do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, na Zona Centro-Sul, foi inaugurada nesta quinta-feira (18). No local foram instalados 10 equipamentos da Academia da Terceira Idade (ATI), para incentivar idosos a praticar exercícios e sair do sedentarismo.

As ATIs têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir da prática de exercícios de forma gratuita. Os exercícios constantes diminuem os gastos com consultas médicas e medicamentos, melhoram a autoestima dos praticantes e estimulam a interação social.

A inauguração foi conduzida pelo vice-prefeito Marcos Rotta, que reforçou a necessidade de parcerias com as empresas privadas para levar obras que atendam às necessidades sociais, a exemplo da academia instalada no CSU, feita em parceria com o Instituto Sabin.

“Estamos muito satisfeitos com essa parceria que nos entrega uma academia moderna que vai atender aos idosos e pessoas de diversas idades. Vamos procurar estimular cada vez mais essas parcerias para que com isso a gente possa melhorar a vida das pessoas”, declarou Rotta.

O secretário da Semmasdh, Elias Emanuel, falou sobre a reforma que está sendo realizada no CSU, com a qual a prefeitura pretende deixá-lo mais atrativo para os moradores das proximidades e também para as pessoas que buscam o CSU para usufruir das opções oferecidas para a prática esportiva.

O CSU é administrado pela Semmasdh e a Academia ao Ar Livre foi instalada por meio da parceria com o Instituto Sabin, organização criada em 2005, com a missão de reunir e formalizar práticas de responsabilidade social exercidas pelo Laboratório Sabin. Em Manaus, o instituto foi o responsável pela instalação de uma ludoteca em um dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além de outras duas academias, instaladas na Mini Vila Olímpica do Coroado e no Parque da Ponta Negra.

Com informações da assessoria