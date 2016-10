Cruzeiro segura Palmeiras em Araraquara e anima perseguição do Flamengo

A oito rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vê a liderança ameaçada. Na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a equipe alviverde ficou no empate sem gols (0 a 0) com o Cruzeiro, em duelo pela 30ª rodada, e volta a tropeçar depois de quatro partidas embalado por triunfos consecutivos.

O resultado de igualdade como mandante, no entanto, não tira o Palmeiras da liderança da competição. A equipe comandada por Cuca, agora invicta há 13 jogos na Série A, chegou aos 61 pontos.

Enquanto o clube alviverde freia a sequência positiva na luta pelo título, o Cruzeiro encaminha mais um passo para evitar a pressão da luta contra o rebaixamento. O time de Mano Menezes chegou aos 37 pontos e abriu quatro em relação ao Inter, a primeira equipe na degola.

As duas equipes agora contarão com apenas dois dias de preparação antes de retornarem a campo pela 31ª rodada da competição. No domingo, a partir das 17h (de Brasília), o líder Palmeiras encara o Figueirense, em Florianópolis. Na mesma data e horário, o Cruzeiro recebe a Chapecoense no Mineirão.

Palmeiras

Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés (Alecsandro); Róger Guedes (Rafael Marques), Dudu (Cleiton Xavier) e Gabriel Jesus. T.: Cuca

Cruzeiro

Rafael; Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Bryan; Lucas Romero, Henrique, Robinho (Arrascaeta) e Rafinha; Rafael Sóbis (Ariel Cabral) e Ramon Ábila (Willian). T.: Mano Menezes

Cartões amarelos: Gabriel Jesus (P); Ezequiel, Ramon Ábila, Henrique e Bryan (C)

Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Por Folhapress