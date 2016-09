Cruzeiro e Atlético-MG empatam no Mineirão, resultado ruim para os dois

Nem o torcedor do Cruzeiro e muito menos o torcedor do Atlético-MG ficaram satisfeitos com empate 1 a 1, no clássico mineiro, disputado neste domingo (18), no Mineirão. Resultado que deixou o Atlético mais longe dos líderes do Brasileirão. São cinco pontos para o Palmeiras e quatro para o Flamengo.

Já o Cruzeiro segue a sina de poucas vitórias como mandante e, consequentemente, não consegue ganhar uma boa distância para as equipes que estão na zona do rebaixamento. Caso Vitória e Internacional vençam Botafogo e América-MG, respectivamente, o Cruzeiro termina a rodada entre os últimos colocados.

Robinho

Preservado da partida contra o Sport, para jogar o clássico inteiro, Robinho ajudou o Atlético-MG. Fez boas jogadas, deu dribles e bons passes. Mas não foi decisivo como nas jornadas anteriores.

O atacante atleticano suportou o ritmo do clássico somente até os 27 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Cazares. Três minutos depois o Cruzeiro empatou, com o outro Robinho.

Cruzeiro

Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Léo e Edimar; Ariel Cabral (Élber), Henrique (Denilson) e Robinho; Rafael Sóbis (Alisson), Arrascaeta e Ramón Ábila. T.: Mano Menezes.

Atlético-MG

Victor; Carlos César (Gabriel), Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso e Otero; Clayton, Robinho (Cazares) e Fred (Lucas Pratto). T.: Marcelo Oliveira.

Gols: Clayton, aos 30min do 1º tempo; Robinho, aos 30min do 2º tempo

Cartões amarelos: Fábio Santos e Otero (A)

Cartão vermelho: Lucas (C)

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Por Folhapress