Cruzeiro acerta contratação do zagueiro Digão por três temporadas

O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira (18) a contratação de um novo reforço para o decorrer do ano. Digão, que estava no Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, acertou detalhes do novo acordo e é aguardado nesta quarta (19) em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato.

Aos 29 anos, o jogador acertará um compromisso de três temporadas com o clube mineiro. Ele chega à Toca da Raposa II a pedido de Mano Menezes. Hoje, a comissão técnica conta com cinco zagueiros no elenco: Murilo Cerqueira, Léo, Manoel, Dedé e Kunty Caicedo. Somente os dois primeiros, no entanto, têm atuado.

O equatoriano Caicedo foi liberado para solucionar problemas particulares, enquanto Dedé e Manoel se recuperam de contusão. Ambos estão entregues ao departamento médico e fazem tratamento em tempo integral na Toca da Raposa.

A chegada de Digão ao Cruzeiro foi uma negociação entre o diretor de futebol Klauss Câmara e o empresário Leandro Lima. A dupla se aproximou durante as negociações que culminaram na chegada de Thiago Neves ao clube, em janeiro deste ano.

O dirigente do time mineiro usou a intimidade com o agente como um ponto favorável na negociação e conseguiu fazer com que as tratativas tivessem desfecho positivo às vésperas do fechamento da janela de transferências internacional.

Os valores envolvidos na transação não foram confirmados pela diretoria do Cruzeiro e só devem ser confirmados após a sua apresentação à imprensa.

Digão ganhou notoriedade no Brasil por conta da passagem pelo Fluminense, clube pelo qual foi revelado. Nas Laranjeiras, ele foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012.

