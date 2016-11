Cruz Vermelha volta atrás e recoloca goleiro do ‘Chapecó’ entre sobreviventes de acidente aéreo

Herói da classificação da Chapecoense na semifinal da Copa Sul-Americana, o goleiro Danilo está entre as vítimas encontradas com vida no acidente aéreo com a delegação do time catarinense. Inicialmente, a Cruz Vermelha colombiana divulgou que o jogador não havia resistido aos ferimentos e falecido no hospital. Posteriormente, a entidade voltou atrás e recolocou o atleta entre os feridos que seguem sob cuidados médicos.

A tragédia ocorreu na madrugada desta terça-feira (29), na cidade de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia. As autoridades colombianas confirmaram a morte de 75 pessoas.