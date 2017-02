Cross jitsu inova na arte suave com movimentos direcionados

Definido como um método de treinamento pedagógico e criado pelo mestre Alberto dos Santos – faixa coral na Carlson Gracie Team – no início do século, na cidade de San Clemente, nos Estados Unidos, o cross jitsu surgiu com o intuito de inovar na forma de ensinar a arte suave, de uma maneira mais dinâmica, intensa e simultânea, estimulando o atleta a aperfeiçoar seu raciocínio lógico, com uma pitada de plasticidade e acrobacia em suas séries.

Os movimentos são rápidos, exigem agilidade, técnica, força e jeito. É praticado no tatame, mesmo local que seu precursor habita. Desembarcou na capital amazonense em 2003, mas há apenas três meses começou a ser difundido e tem chamado a atenção de quem o assiste. O responsável por ensiná-lo em solo baré é o faixa preta de jiu-jitsu 3º Dan, Emerson Sotello, 43.

“Nós aprendemos jiu-jitsu de uma forma única. Você aprende uma posição, faz uma posição, eu faço uma posição, e no caso do cross jitsu, não. A gente trabalha simultaneamente vários movimentos direcionados, uma média de quatro, cinco seguidos, em um. Hoje, com o jiu-jitsu moderno, as pessoas estão muito mais aguerridas, com o raciocínio logico mais rápido e isso é muito estimulado em nosso treinamento”, explica Sotello.

Pelo nome do método, imagina-se que para praticá-lo seja necessário ter uma certa intimidade com a arte suave. Mas, de acordo com o faixa preta, o cross jitsu abrange movimentos capazes de atender de crianças a idosos, fãs de jiu-jitsu ou não. O plano de treinamento é montado de acordo com as necessidades de cada um, sempre obedecendo as limitações físicas do praticante.

“Na verdade, nós colocamos o movimento de todas as lutas dentro do treinamento de cardio, do treinamento de força, por exemplo. Hoje você vê as pessoas falando de body attack, body combat, mas você só vê movimentos de boxe, de karate. Nós colocamos movimentos de jiu-jitsu, de wrestling, de muay thai, de judô, dando ênfase sempre ao perfil do cliente, se ele quer mais a parte de crescimento, de emagrecimento, neuromuscular, de habilidade, de raciocínio lógico”, descreve.

Sotello faz questão de deixar claro que o cross jitsu não é o mesmo que drill – treinos de repetições onde se aperfeiçoa a parte técnica. Segundo ele, trata-se de um conjunto de movimentos direcionados. Apesar da diferença, ele vê o método como uma porta para o praticante iniciar sua caminhada dentro do Mixed Martial Arts (MMA), já que tudo se mistura durante os treinamentos.

“Como nós praticamos vários movimentos, ele vai logo associar ao MMA, principalmente em relação as entradas, o double leg, o single leg, as levantas técnicas, as viradas de quatro. Ele vai logo associar isso ao MMA e se tiver alguma aptidão e gosto pela modalidade, com certeza vai ter alguma afinidade. Pode ser lutador, atleta fit, marombeiro, ele acha legal porque trabalha flexibilidade, habilidade, força e tem uma gama de aptidões funcionais que estão inseridas nela”, avalia o faixa preta.

André Tobias

EM TEMPO