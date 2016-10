Crivella vai à Justiça Eleitoral para que Sensacionalista retire vídeo do ar

O candidato do PRB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entrou com uma representação na Justiça Eleitoral para que o site de notícias fictícias Sensacionalista retire do ar um vídeo em que faz piada com o bispo licenciado da Igreja Universal.

A informação foi publicada pelo próprio Sensacionalista. Segundo nota do site, a campanha pediu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro a retirada do vídeo ‘Crivella conta porque não vai a debates’, em que um comediante ‘entrevista’ o candidato -na verdade, um imitador.

No esquete, o personagem de Crivella diz que parou a agenda pública porque “já ganhou” a eleição. “Nem o próprio Deus me tira essa vitória”, afirma.

O humorista diz ainda que conversou com o ex-governador Anthony Garotinho (PR) e irá transformar o estádio do Maracanã no “maior templo da Universal do mundo” e substituir o Cristo Redentor por uma estátua de seu tio, Edir Macedo. Crivella tem tentando dissociar sua imagem de ambos.

O Sensacionalista tem 48h para apresentar sua defesa. Na nota, o site de humor afirma que o vídeo é “claramente humorístico e não tem qualquer intuito de se passar por verdadeiro e, evidentemente, não deve ser levado a sério”.

A reportagem entrou em contato com a campanha de Crivella, mas não obteve resposta até as 22h.

