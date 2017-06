Critical Age se apresenta neste sábado em shopping na Zona Oeste de Manaus

Uma das bandas amazonenses de rock n’ roll mais conhecidas na noite de Manaus, a Critical Age neste sábado(10), no shopping Ponta Negra. O show é gratuito e acontece a partir das 19h, na praça de alimentação.

Formada em 2001 pelos irmãos Arisson Souza e Arlley Souza, a banda irá tocar os maiores sucessos do rock nacional e internacional dos anos 70, 80 e 90. Barão Vermelho, Legião Urbana, Nirvana e Red Hot Chili Peppers são algumas das bandas que fazem parte do repertório da Critical Age.

Além dos irmãos, a banda também é formada pelos instrumentistas Lucas Guelf (guitarra), Efren Eluard (contrabaixo) e Marcus Vinicius (bateria), que prometem agitar até às 21h.

Com informações da assessoria