Critical Age e Cileno são atrações da ‘Terça cultural’

A mistura do rock com grandes artistas locais num único evento. Essa é a proposta da “Terça Cultural” que o Jack ‘n’ Blues estreia nesta terça-feira (22). Localizado na Rua Pará, nº 945, no Vieiralves, o ‘point’ dos roqueiros vai receber toda semana, a partir das 20h, a banda Critical Age. Nessa primeira edição, Cileno e banda vão animar o público junto com eles. O couvert artístico custará R$ 15.

Formada por Arisson Souza (guitarra e vocais), Arlley Souza (guitarra e vocais), Marcus Cavalcante (bateria), Efrem Eluard (baixo) e Lucas Guelfi (guitarra), a banda anfitriã do evento, Critical Age abre a noite. Clássicos de bandas como Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, REM, Beatles, U2 e Pearl Jam serão relembrados essa noite.

Segundo o guitarrista e vocalista Arisson Souza, o repertório foi escolhido e ensaiado para causar impacto logo de cara e levantar o público que chegar cedo ao local. “O set list que vamos apresentar vai agitar a galera que curte o melhor do rock nacional e internacional”, promete ele. Em seguida, Cileno sobe ao palco para tocar seus grandes sucessos e do cantor Djavan, com uma ‘pitada de Reggae e MPB.

